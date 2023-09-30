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رابطة ابطال افريقيا - النجم الساحلي الى دور المجموعات

Publié le Samedi 30 Septembre 2023 - 21:49 قراءة: 0 د, 24 ث
      
حقق النجم الرياضي الساحلي كسبا هاما بتاهله الى دور المجموعات من مسابقة رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم بعد فوزه مساء اليوم السبت في مراكش على الجيش الملكي المغربي 2-1 في لقاء الاياب للدور التمهيدي الثاني للمسابقة القارية
وسجل للنجم الساحلي كل من غفران نوالي د20 وراني العواني د64 فيما سجل هدف الجيش الملكي امين زحزوح د90 زائد4
وكان النجم الساحلي فاز ذهابا 1-صفر
وستجرى عملية القرعة الخاصة بدور المجموعات لكاس رابطة ابطال افريقيا يوم الجمعة 6 اكتوبر القادم
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