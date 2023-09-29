كأس الاتحاد الافريقي /الدور التمهيدي الثاني (إياب) : البرنامج

تبارى النادي الافريقي يوم الاحد (س00ر16) بملعب حمادي العقربي برادس مع باهير دار سيتي (اثيوبيا) في إياب الدور التمهيدي الثاني لمنافسة كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم .



وكانت مباراة الذهاب انتهت لفائدة الفريق الاثيوبي 0-2





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وفي ما يلي برنامج مباريات إياب الدور التمهيدي الثاني لمنافسة كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) المقررة أيام الجمعة والسبت والاحد (بتوقيت تونس) :



الجمعة 29 سبتمبر :



ذهاب اياب

الزمالك (مصر) - آرتا سولار (جيبوتي) 0-2 (س00ر16)

سوبر سبور (جنوب افريقيا) - غابورون يونايتد (بوتسوانا) 1-1 (س00ر18)

بركان (المغرب) - بندل (نيجيريا) 2-2 (س21 )



السبت 30 سبتمبر :

إيغل نوار (البورندي) - الملعب المالي (مالي) 0-2 (س00ر14)

كامبالا سيتي (أوغندا) - أبو سليم (ليبيا) 1-3 (س00ر14)

أكاديميكا (أنغولا) - المريخ (جنوب السودان) 0-0 (س00ر16)

أكاديمية فاد (كوت ديفوار) - أكاديمية سوار (غينيا) 2-1 (س00ر17)

كالون (سيراليون) - دريمس (غانا) 1-2 س 00ر17)

رايون سبور (رواندا) - الهلال (ليبيا) 1-1 (س00ر17)

ساغرادا (أنغولا) - فروفيارو مابوتو (الموزمبيق) 0-1 (س00 ر19)



الأحد 1 أكتوبر :

ديابالز نوار (الكونغو)- موزا مايسترو(زامبيا) 2-1 (س30ر15)

سانت إلوا ليبوبو (جمهورية الكونغو)- سيكوكون يونايتد (جنوب افريقيا) 1-3 (س30ر15)

النادي الافريقي - باهير دار سيتي (اثيوبيا)0-2 (س00ر16)

فيوتيرز (مصر) - سينغيدا فونتان غايت (تنزانيا) 0-1 (س00ر16)

ريفيرز يونايتد (نيجيريا)- إيتوال فيلانت (بوركينافاسو) 0-0 (س00ر16)

اتحاد الجزائر (الجزائر) - الفتح الرباطي (المغرب) 1-1 (س00ر20).