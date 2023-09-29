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كأس الاتحاد الافريقي /الدور التمهيدي الثاني (إياب) : البرنامج

Publié le Vendredi 29 Septembre 2023 - 14:03 قراءة: 1 د, 6 ث
      
تبارى النادي الافريقي يوم الاحد (س00ر16) بملعب حمادي العقربي برادس مع باهير دار سيتي (اثيوبيا) في إياب الدور التمهيدي الثاني لمنافسة كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم .

وكانت مباراة الذهاب انتهت لفائدة الفريق الاثيوبي 0-2

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وفي ما يلي برنامج مباريات إياب الدور التمهيدي الثاني لمنافسة كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) المقررة أيام الجمعة والسبت والاحد (بتوقيت تونس) :

الجمعة 29 سبتمبر :

ذهاب اياب
الزمالك (مصر) - آرتا سولار (جيبوتي) 0-2 (س00ر16)
سوبر سبور (جنوب افريقيا) - غابورون يونايتد (بوتسوانا) 1-1 (س00ر18)
بركان (المغرب) - بندل (نيجيريا) 2-2 (س21 )

السبت 30 سبتمبر :
إيغل نوار (البورندي) - الملعب المالي (مالي) 0-2 (س00ر14)
كامبالا سيتي (أوغندا) - أبو سليم (ليبيا) 1-3 (س00ر14)
أكاديميكا (أنغولا) - المريخ (جنوب السودان) 0-0 (س00ر16)
أكاديمية فاد (كوت ديفوار) - أكاديمية سوار (غينيا) 2-1 (س00ر17)
كالون (سيراليون) - دريمس (غانا) 1-2 س 00ر17)
رايون سبور (رواندا) - الهلال (ليبيا) 1-1 (س00ر17)
ساغرادا (أنغولا) - فروفيارو مابوتو (الموزمبيق) 0-1 (س00 ر19)

الأحد 1 أكتوبر :
ديابالز نوار (الكونغو)- موزا مايسترو(زامبيا) 2-1 (س30ر15)
سانت إلوا ليبوبو (جمهورية الكونغو)- سيكوكون يونايتد (جنوب افريقيا) 1-3 (س30ر15)
النادي الافريقي - باهير دار سيتي (اثيوبيا)0-2 (س00ر16)
فيوتيرز (مصر) - سينغيدا فونتان غايت (تنزانيا) 0-1 (س00ر16)
ريفيرز يونايتد (نيجيريا)- إيتوال فيلانت (بوركينافاسو) 0-0 (س00ر16)
اتحاد الجزائر (الجزائر) - الفتح الرباطي (المغرب) 1-1 (س00ر20).


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