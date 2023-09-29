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الارجنتيني ميسي والبرازيلي داني ألفيس يتصدران قائمة النجوم الاكثر حصدا للبطولات عبر التاريخ

Publié le Vendredi 29 Septembre 2023 - 12:00 قراءة: 0 د, 38 ث
      
يتصدر كل من الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي, نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق, وإنتر ميامي الأمريكي الحالي, والبرازيلي داني الفيس نجم برشلونة السابق قائمة اكثر اللاعبين تحقيقا للألقاب عبر تاريخ اللعبة.

وكان النجم الارجنتيني ليونيل ميسي يحتل المركز الثاني في هذه القائمة, قبل أن يقود فريقه الجديد إنتر ميامي الأميركي لحصد أول ألقابه بعد الفوز ببطولة كأس الدوريات التي يتنافس عليها فرق من المكسيك والولايات المتحدة.

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وفيما يلي أكثر اللاعبين تحقيقا للألقاب في تاريخ كرة القدم:
1- ليونيل ميسي (44 بطولة)
- داني ألفيس (44 بطولة)
3- أندريس إنييستا (39 بطولة)
4- حسام عاشور (37 بطولة)
- ماكسويل (37 بطولة)
- جيرارد بيكيه (37 بطولة)
7- ريان جيجز (36 بطولة)
8- سيرجيو بوسكيتس (35 بطولة)
- كيني دالجليش (35 بطولة)
10- كريستيانو رونالدو (34 بطولة) .



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