موقع ريال مدريد الأكثر زيارة بين أندية العالم

كشفت تقارير صحفية إسبانية يوم الخميس, ان نادي ريال مدريد يتصدر ترتيب أكثر مواقع الأندية التي يتم زيارتها حول العالم, والذي يعد دليلا جديداً على مدى شعبية ريال مدريد الإسباني.



وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها أن الموقع الرسمي لفريق ريال مدريد هو أكثر الأندية التي تتم زيارتها بين أندية أوروبا والعالم بـ8 ملايين و9 آلاف زيارة شهريا.





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بينما حل الغريم الأزلي للريال نادى برشلونة, في المركز السابع بإجمالي زيارات بلغ 4 ملايين و3 آلاف شهريا, فيما جاء في المركز الثاني, مانشستر يونايتد بـ6 ملايين و3 آلاف زيارة شهرية, ثم مواطنه أرسنال ثالثا بـ5 ملايين و9 آلاف.



وحل بايرن ميونخ في المركز الرابع بـ5.5 مليون زيارة شهريا, وبعده مانشستر سيتي الإنقليزي بطل أوروبا خامسا بـ5.3 مليون زيارة.



وتواجد ليفربول الإنقليزي في المركز السادس بـ4.8 زيارة شهرية, ثم برشلونة بـ4.3 مليون زيارة فيما حلت اندية أندية تشيلسي الإنقليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي في المراكز من 8 إلى 10 على الترتيب بـ4.2 مليون و1.9 و1.5 مليون زيارة تواليا.