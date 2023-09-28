القطب الطبي لأمراض وجراحة القلب والشرايين بمستشفى الرابطة يحقق، مؤخرا، إنجازات طبية وعلمية رفيعة المستوى وطنيا ودوليا

حقّق فريق من الكفاءات الطبية وشبه الطبية بالقطب الطبي لأمراض وجراحة القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي الرابطة خلال الأسبوعين الفارطين، عدة إنجازات طبية وعلمية متميزة ورفيعة المستوى وطنيا ودوليا، في مقدّمتها إجراء عملية زراعة قلب لطفل دون عشر سنوات، هي الأولى من نوعها منذ بداية عمليات زرع القلب بتونس سنة 1993.



كما أجرى الفريق الطبي وشبه الطبي بهذا القطب، وفي إطار الشراكة مع مؤسسة سان دوناتو الإيطالية، عمليات جراحية على القلب لثمانية أطفال خلال الأسبوع المنقضي، كللت جميعها بالنجاح.





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وفي مجال القسطرة العلاجية في قسم أمراض القلب للأطفال، بمستشفى الرابطة الذي كان سباقا منذ 2016 في إجراء أول عملية زرع صمام رئوي، أجريت خمس عمليات لزرع صمامات رئوية كللت جميعها بالنجاح.



ويذكر أن القطب الطبي لأمراض وجراحة القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي الرابطة، برئاسة الأستاذ محمد سامي مورالي، حاز الأسبوع الماضي، الجائزة الثانية للتميز في البحث "للأستاذ علي بوسنينة " في مجال أمراض القلب وجراحة الأوعية الدموية لسنة 2023، وذلك عن الدراسة التجريبية THA-LT2I بعنوان "تأثير مثبطات جلوكوز الصوديوم CoTransporter في براءات اختراع متلازمة الشريان التاجي الحادة على وظيفة بطانة الأوعية الدموية والمؤشرات الحيوية المرتبطة بتصلب الشرايين"، التي أنجزت بإشراف الأستاذة فتحية مغيّث من قسم الاستكشاف الوظيفي والانعاش القلبي بمستشفى الرابطة.



وقد تم تسليم جائزة "علي بوسنينة " المحدثة من قبل المخابر الصيدلانيّة “سيف” عام 2006 تخليدا لذكرى أحد آباء طب القلب بتونس وتشجيعا للبحث الوطني في ميدان الوقاية من أمراض القلب والتعهد بها والتي تعد السبب الأول للوفيات في تونس، خلال المؤتمر الوطني لأمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية الذي انعقد بجزيرة جربة من 21 إلى 24 سبتمبر الجاري.



ويذكر أن الجائزة الأولى للتميز في البحث "للأستاذ علي بوسنينة "، آلت للأستاذة ليلى عبيد، رئيسة قسم أمراض القلب بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس، عن عملها المعنون " تحليل تصوير الأوعية التاجية باستخدام الذكاء الاصطناعي"، فيما آلت الجائزة الثالثة للدكتور سفيان الجربي رئيس قسم جراحة القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة عن عمله المعنون " تجربة عشوائية لاستخدام تقنية ديل نيدو المعدلة لطب القلب في جراحة القلب للبالغين".