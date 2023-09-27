الاثيوبي باملاك تيسيما يدير لقاء الترجي الرياضي والديوانة البوركيني

قررت الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم تعيين الحكم الاثيوبي باملاك تيسيما لادارة مباراة اياب الدور التمهيدي الثاني والتي ستجمع الترجي الرياضي بالديوانة البوركيني يوم السبت 30 سبتمبر الجاري بملعب حمادي العقربي برادس انطلاقا من الساعة الخامسة مساء.

وسيساعد تيسيما في ادارة المباراة, كل من مواطنيه سامويل اتانغو فاسيكا يوهولاسات.

وكان الترجي الرياضي قد فاز في مباراة الذهاب قبل اسبوعين بنتيجة 1-صفر.

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