نادي النجف العراقي يتعاقد مع اللاعب التونسي حازم المستوري

تعاقد نادي النجف العراقي مع اللاعب التونسي حازم المستوري قادما من فريق نجم المتلوي.

ويشغل اللاعب حازم المستوري صاحب الـ 26 عاما خطة مهاجم.

يذكر أنّ نادي النجف كان قد أنهى مشواره في منافسات البطولة العراقية الممتازة، خلال الموسم المنصرم، في المركز السابع.

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