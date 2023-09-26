Babnet

نادي النجف العراقي يتعاقد مع اللاعب التونسي حازم المستوري

Publié le Mardi 26 Septembre 2023 - 11:08 قراءة: 0 د, 13 ث
      
تعاقد نادي النجف العراقي مع اللاعب التونسي حازم المستوري قادما من فريق نجم المتلوي.
ويشغل اللاعب حازم المستوري صاحب الـ 26 عاما خطة مهاجم.
يذكر أنّ نادي النجف كان قد أنهى مشواره في منافسات البطولة العراقية الممتازة، خلال الموسم المنصرم، في المركز السابع.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 273901


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الأربعاء 27 سبتمبر 2023 | 12 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:37
18:11
15:35
12:17
06:11
04:45
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet28°
21° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-21
29°-20
29°-21
28°-21
29°-20
  • Avoirs en devises
    26195,3

  • (26 sept)
  • Jours d'importation
    115
  •              1 € = 3,35946 DT        1$ =3,16961 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 sept)   352,8 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*