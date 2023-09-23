صفاقس : حملة نظافة واسعة النطاق بكل المفترقات المؤدية إلى وسط مدينة صفاقس والساحات العامة

انطلقت بعد ظهر اليوم السبت، حملة نظافة واسعة النطاق، شملت كافة المفترقات المؤدية إلى وسط مدينة صفاقس، سيما منها ساحة المناضل المرحوم الشيخ محمد بن عبد الله ونافورة المياه حيث يقام النصب التذكاري للرئيس الراحل الحبيب بورقيبة والفضاءات والمفترقات المحيطة بها أمام مركب رباط المدينة بمنطقة باب الجبلي، وذلك بمشاركة كافة الاطراف الادارية والمجتمع المدني والمنظمات والمتساكنين.



وأفاد المعتمد الأول المكلف بتسيير ولاية صفاقس، الحبيب بلغوثي، في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، بأن حملة النظافة واسعة النطاق هذه تهدف الى جعل صفاقس في حلّة جديدة وجميلة، من أجل متساكنيها وزوارها والحركة الطلابية والتلمذية بالساحات العامة بمدينة صفاقس، سيما بعد ما تم إخلاؤها في نهاية الاسبوع الماضي، من المهاجرين غير النظاميين من بلدان افريقيا جنوب الصحراء ومن اللاجئين السودانيين الذين كانوا متمركزين بها منذ اكثر من شهرين".





وفي رده على سؤال ل(وات)، حول "تذمّر أهالي معتمدية العامرة، من تحويل المهاجرين غير النظاميين من بلدان افريقيا جنوب الصحراء الذين كانوا متمركزين في الساحات العامة وسط مدينة صفاقس، الى معتمدية العامرة وجبنيانة ومن صعوبة الاوضاع الناجمة عن التواجد الكبير للمهاجرين غير النظاميين، الذين اصبح عددهم بالآلاف، وتمركزهم وسط المنطقة وأحوازها، قال المعتمد الأول: "إن حرية التنقل مكفولة للاجئي الحرب وللمهاجرين الافارقة من بلدان جنوب الصحراء، حسب الاتفاقيات المبرمة من قبل الدولة التونسية، ولكن لسنا مستعدّين لاستغلال الساحات العامة مجددا في مظاهر الانتصاب الفوضوي وتمركز المهاجرين غير النظاميين من بلدان جنوب الصحراء ومن اللاجئيين السودانيين بها"، مؤكدا انه يتم التعامل مع اللاجئين السودانيين ومع المهاجرين غير النظاميين من بلدان افريقيا جنوب الصحراء، في كنف احترام مبادئ حقوق الانسان التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية.من جهته قال المكلف بالادارة العامة للمصالح الفنية ببلدية صفاقس، رفيق ولها، "ان حملة النظافة واسعة النطاق هذه التي تم تسخير جميع مجهودات بلدية صفاقس لانجاحها، ستشمل في مرحلة اولى تنظيف الساحات العامة والخضراء وسط مدينة صفاقس، حيث كان يتمركز عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين من بلدان جنوب الصحراء واللاجئين السودانيين، لتمتد إلى مختلف الطرقات الرئيسية بمدينة صفاقس، وذلك بهدف الاعداد لاستقبال السفينة السياحية خلال العشرية الثانية من شهر اكتوبر القادم، والتعريف بمدينة صفاقس وبمخزونها السياحي".من ناحيته، اكد المدير الجهوي للصحة بصفاقس، حاتم الشريف، على ان "انخراط قسم حفظ الصحة بالادارة الجهوية للصحة بصفاقس في حملة النظافة واسعة النطاق، يندرج في اطار تعزيز مجهودات السلطة الجهوية، لتطهير وتعقيم الساحات العامة وسط مدينة صفاقس".وبخصوص تدخلات الادارة الجهوية للصحة بمعتمدية العامرة التابعة لولاية صفاقس، والتي تشهد هي الاخرى تواجد عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين ومن اللاجئين السودانيين، أفاد المدير الجهوي للصحة بصفاقس بأنه "تفعيلا لتعليمات وزير الصحة، تم الشروع تدريجيا بالتعاون مع منظمة اطباء بلا حدود وبالتنسيق مع السط الجهوية والمحلية بجبنيانة والعامرة، في القيام بحملات صحية، على غرار ما تم القيام به سابقا في منطقة باب الجبلي وسط مدينة صفاقس، والتي شملت اساسا تقصي الأمراض المعدية وذلك من أجل حماية المواطنين في كل المناطق التابعة لولاية صفاقس".