قبلي : انطلاق فعاليات الدورة 33 للمهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب

انطلقت مساء أمس الجمعة بدار الثقافة ابن خلدون بسوق الأحد فعاليات الدورة 33 للمهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب والتي ستتواصل إلى غاية يوم 24 سبتمبر الجاري في اطار المهرجان الوطني لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب الذي تنظمه الادارة العامة للعمل الثقافي.





واوضح رئيس مصلحة مؤسسات التنشيط الثقافي بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية محمد الانور حامد صباح اليوم لوات ان هذه المهرجان يمثل تصفيات جهوية للاعمال التي ستشارك في المهرجان الوطني لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب. وأشار إلى أن هذه الدورة التي اختير لها ان تكون تكريمية للفنان والكاتب المسرحي جلال الدين التليلي تشهد مشاركة كل من دور الثقافة بقبلي ودوز وسوق الاحد والفوار مع مشاركة دار الشباب بنويل من معتمدية دوز الجنوبية.



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وأضاف المصدر ذاته ان برنامج الدورة 33 انطلق أمس بكرنفال تنشيطي جاب ابرز شوارع مدينة سوق الاحد بمشاركة فرق للماجورات والفنون الشعبية ليفسح المجال لتنظيم معرض "تياترونا" المخصص للتعريف بالذاكرة المسرحية بهذه الربوع، وهو من تاثيث هياكل الانتاج المسرحي الهاوية والمحترفة. وكانت سهرة اليوم الاول مع العمل المسرحي بعنوان "تواصل" من انتاج معهد المنشية بسوق الاحد

وتتواصل فعاليات المهرجان اليوم عبر انطلاقة نشاط الورشات التكوينية في مسرح الميم تاطير الفنان جلال الدين التليلي وفي مسرح خيال الظل تاطير الاستاذ حمزة بن عون لتتوالى اثر ذلك عروض المسرحيات المشاركة في مسابقات هذه الدورة واولها في مسابقة مسرح الشارع مع مسرحية "قايم اوفر" لنادي مسرح الشارع بدار الثقافة ابن الهيثم بقبلي ثم في مسابقة الاعمال الجماعية للاطفال مع عرض مسرحية "حلم ولكن" لنادي المسرح بدار الثقافة ابن رشيق بالفوار ومسرحية "اتقنت اللعبة " لنادي المسرح بدار الثقافة ابن خلدون بسوق الاحد.

وتتواصل العروض المسرحية في اليوم الثالث والختامي لهذه الدورة من خلال عرض المسرحيات المشاركة في مسابقة الاعمال الجماعية للشباب والكهول والتي تتضمن عرض مسرحية "وغرة عيوق" لنادي المسرح بدار الثقافة ابن رشيق بالفوار ومسرحية " ويكون" لنادي المسرح بدار الثقافة محمد المرزوقي بدوز في حين يكون الاختتام مع العروض المشاركة في مسابقة الاداء الفردي او "المونولوغ" وذلك عبر مسرحية "الفصل الثاني " اداء نهلة بن عمر عن دار الثقافة ابن خلدون بسوق الاحد ومسرحية "الحضيض" ادار بهاء بورقعة عن دار الثقافة ابن الهيثم بقبلي فضلا عن مسرحية "دزاز العجلة " اداء عز الدين بن خليفة عن دار الشباب بنويل.