حجز 07 أطنان من المخلالات المتعفنة بمخزن عشوائي بجندوبة

حجزت، مصالح المراقبة الاقتصادية والحرس البلدي بجندوبة بالشراكة مع الهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية واغذية الحيوانات، أمس الجمعة، نحو 7 أطنان من المخللات المتعفّنة مودعة بمخزن عشوائي، وفق ما نشرته الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات على صفحتها الرسمية الالكترونية.



وجاءت عملية الحجز إثر مداهمة مشتركة، للمخزن الكائن بمعتمدية جندوبة الشمالية، وهو لاحد د باعة السوق البلدي بجندوبة المدينة.





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ومن المنتظر ان يتمّ اتلاف الكمية التي كانت موضوعة في اوعية بلاستيكية غير صحية، وفق المعاينات التي اجراها الفريق المشترك، والتي توقفت عند انبعاث روائح كريهة وديدان كست نحو 132 وعاء لخزن المخللات، في انتظار استكمال بقية الإجراءات والتراتيب وفق ما يستوجبه القانون.



وتأتي هذه العملية تنفيذا للبرنامج الخصوصي الذي تقوم به المصالح المشتركة بالجهة والمتعلق بالتصدّي لمختلف مظاهر الاحتكار والمضاربة غير المشروعة وعمليات تسويق منتجات من شانها الاضرار بصحة وسلامة المستهلك.



مولدي