Babnet

حجز 07 أطنان من المخلالات المتعفنة بمخزن عشوائي بجندوبة

Publié le Samedi 23 Septembre 2023 - 15:25 قراءة: 0 د, 39 ث
      
حجزت، مصالح المراقبة الاقتصادية والحرس البلدي بجندوبة بالشراكة مع الهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية واغذية الحيوانات، أمس الجمعة، نحو 7 أطنان من المخللات المتعفّنة مودعة بمخزن عشوائي، وفق ما نشرته الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات على صفحتها الرسمية الالكترونية.

وجاءت عملية الحجز إثر مداهمة مشتركة، للمخزن الكائن بمعتمدية جندوبة الشمالية، وهو لاحد د باعة السوق البلدي بجندوبة المدينة.

...

ومن المنتظر ان يتمّ اتلاف الكمية التي كانت موضوعة في اوعية بلاستيكية غير صحية، وفق المعاينات التي اجراها الفريق المشترك، والتي توقفت عند انبعاث روائح كريهة وديدان كست نحو 132 وعاء لخزن المخللات، في انتظار استكمال بقية الإجراءات والتراتيب وفق ما يستوجبه القانون.

وتأتي هذه العملية تنفيذا للبرنامج الخصوصي الذي تقوم به المصالح المشتركة بالجهة والمتعلق بالتصدّي لمختلف مظاهر الاحتكار والمضاربة غير المشروعة وعمليات تسويق منتجات من شانها الاضرار بصحة وسلامة المستهلك.

مولدي


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 273760


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الاعتدال الخريفي
السبت 23 سبتمبر 2023 | 8 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:44
18:17
15:39
12:19
06:08
04:41
الرطــوبة:
% 47
Babnet
Babnet29°
27° Babnet
الــرياح:
7.72 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-22
27°-20
26°-18
27°-19
28°-20
  • Avoirs en devises
    26554,6

  • (22 sept)
  • Jours d'importation
    117
  •              1 € = 3,36427 DT        1$ =3,15707 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 sept)   653,4 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*