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صفاقس: المجتمع المدني بالعامرة يقترح تنفيذ اضرب عام محلي يوم 25 سبتمبر ووقفات احتجاجية يومية على خلفية التواجد الكبير للمهاجرين غير النظاميين بالمنطقة

Publié le Vendredi 22 Septembre 2023 - 20:12 قراءة: 1 د, 2 ث
      
اقترح عدد من مكونات المجتمع المدني بالعامرة من ولاية صفاقس، خلال اجتماع لهم، مساء امس الخميس، بحضور الاتحاد المحلي للشغل بالعامرة وجبنيانة، ونائب مجلس النواب عن جبنياية-العامرة عبد الحافظ الوحيشي، واهالي المنطقة، تنفيذ اضراب عام محلي، يوم الاثنين القادم، ووقفات احتجاجية يومية امام مقر المعتمدية، احتجاحا على التواجد الكبير للمهاجرين غير النظاميين من بلدان افريقيا جنوب الصحراء.

وبين الوحيشي، اليوم الجمعة، في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء، ان مقترح تنفيذ الاضراب العام بمعتمدية العامرة والوقفات الاحتجاجية اليومية، التى سيتم تدارسها غدا السبت مع قيادات المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل، تاتى على خلفية تحويل المهاجرين غير النظاميين من بلدان افريقيا جنوب الصحراء الذين كانوا متمركزين في الساحات العامة وسط مدينة صفاقس الى معتمدية العامرة وجبنيانة

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واكد صعوبة الاوضاع التى وصفها بال"المتردية" والناجمة عن التواجد الكبير للمهاجرين غير النظاميين، الذين اصبح عددهم يعد بالالاف، وتمركزهم وسط المنطقة واحوازها، وهو ما سبب حالة الاحتقان لدى اهالي المنطقة وتخوفهم "من انزلاق الاوضاع الى الاسوء"، وفق تعبيره.

ودعا السلط المعنية الى "رعاية المهاجرين غير النظاميين من بلدان افريقيا جنوب الصحراء، عبر تجميعهم وقتيا في اماكن آمنة تحت الرقابة الامنية الى حين ايجاد حلول جذرية لهم، وذلك من اجل الحفاظ على النسيج المجتمعي واسترجاع الامن والامان والاستقرار بالمنطقة"، وفق تقديره.


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