الرابطة 1: قمة بين الافريقي والملعب التونسي في "الاولى "وكلاسيكو مشوق بين الصفاقسي والترجي في" الثانية

ستقترن مباريات الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم المقررة نهاية الاسبوع الجاري ، بقمة منتظرة بين النادي الافريقي والملعب التونسي في رهانات المجموعة الاولى ، وبكلاسيكو مشوق بين النادي الصفاقسي والترجي الرياضي في المجموعة "الثانية".



وتفتتح الجولة غدا السبت عندما يستقبل فريق قوافل قفصة صاحب المركز السادس بـ نقطتين في اطار منافسات المجموعة الاولى ، فريق مستقبل سليمان متذيل ترتيب المجموعة بـ 0 نقطة من 3 مباريات، في مباراة سيخوضها القوافل مستفيدا من أسبقية الأرض والجمهور بشعار الانتصار دون سواه وكسب النقاط الثلاث الأولى لهم بعد عودتهم لمصاف فرق النخبة بعد غياب دام لـ 7 مواسم، فيما يتطلع الفريق الزائر الى كسر سلسلة الهزائم المتتالية وآخرها أمام اتحاد بن قردان على ميدانه بنتيجة 1 – 0 وبداية الخروج من عنق الزجاجة.





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وضمن نفس المجموعة سيكون ملعب حمادي العقربي برادس مسرحا للقاء الاثارة بين النادي الافريقي صاحب المركز الخامس بـ 5 نقاط من 3 مباريات، و الملعب التونسي صاحب الصدارة مع النجم الساحلي بـ 7 نقاط، سيسعى خلالها زملاء اللاعب زهير الذوادي الى العودة الى سكة الانتصارات بعد تعادلين متتاليين أمام قوافل قفصة بدون أهداف، و تعادل خارج ميدانه مع النجم الساحلي بنتيجة 1 – 1، وبث روح الطمأنينة لدى الأحباء قبل موعد مباراة الاياب الحاسمة مع باهاردار الأثيوبي ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني لمسابقة كأس الاتحاد الافريقي.

في المقابل، يتطلع زملاء اللاعب هيثم الجويني الى تحقيق الانتصار الثالث بعد الفوز في الجولة الأولى والثانية تواليا على مستقبل سليمان بنتيجة 2 – 1 وعلى الأولمبي الباجي بنتيجة 3 – 0 وتثبيت موقعهم في الصدارة ما سيسهم في تعزيز فرص الأحمر و الأخضر صاحب أقوى خط هجوم الى حد الجولة الماضية بـ 8 أهداف في التواجد في مرحلة البلاي أوف.



وفي ملعب قردان، يستضيف اتحاد المكان صاحب المركز الثالث برصيد 6 نقاط فريق الأولمبي الباجي ( 6 نقط بفارق )، من 3 مباريات، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، خصوصا من طرف الفريق المحلي العازم على تحقيق الانتصار الثالث على التوالي بعد الفوز على الملعب التونسي بنتيجية 2 – 1 و الفوز على مستقبل سليمان خارج الديار بنتيجة 1 – 0، وهي نفس الغاية التي يطمح لها الاولمبي الباجي من أجل فض الشراكة مع المنافس في جدول الترتيب رغم صعوبة المهمة التي قد يرضى خلالها أبناء عاصمة السكر بنقطة التعادل بعد الفوز في الجولة الماضية على مستقبل سليمان بنتيجة 2 – 1.







وفي المجموعة الثانية، يستضيف النادي الصفاقسي صاحب الصدارة بـ 9 نقاط، في ملعب الطيب المهيري، فريق الترجي الرياضي صاحب المركز الثاني مع الاتحاد المنستيري بـ 7 نقاط، من 3 مباريات، في كلاسيكو سيستأثر بالاهتمام ويشد له الأنظار كعادته حيث سيبحث خلاله أبناء المدرب نبيل الكوكي عن تحقيق الانتصار الرابع لهم وتجاوز عثرة الجولة الماضية اثر هزيمتهم خارج ميدانهم أمام نجم المتلوي بنتيجة 1 – 0 ، من أجل تثبيت موقعهم في الصدارة، وهو نفس الهدف الذي سيتطلع له أيضا أبناء المدرب معين الشعباني المدركين أنّ العودة بالنقاط الثلاث من صفاقس سيجعلهم في صدارة جدول الترتيب، وسيكون له دافع معنوي هام قبل أيام من موعد مباراة الديوانة البوركيني المؤهلة لدور المجموعات لمسابقة كأس رابطة الأبطال الافريقية.



وفي ملعب مصطفى بن جنات، يستضيف الاتحاد المنستيري صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط فريق نجم المتلوي صاحب المركز الرابع برصيد 6 نقاط، في مباراة صعبة على كلا الفريقين، خصوصا من قبل فريق عاصمة الرباط الذي سيواجه في مسعاه للعودة الى سكة الانتصارات بعد التعادل في الجولة الماضية خارج ميدانه أمام اتحاد تطاوين بنتيجة 2- 2 ضغوطات أكثر من الفريق الزائر الذي أثبت علو كعبه أمام الترجي الرياضي في رادس رغم الهزيمة بنتيجة 3 – 2 و فازفي الجولة الأخيرة في المتلوي على النادي الصفاقسي متصدر الترتيب بنتيجة 1 – 0.



أما المباراة الثالثة لحساب نفس المجموعة التي ستقام في ملعب 15 أكتوبر بين النادي البنزرتي متذيل ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة من 3 مباريات، وضيفه اتحاد تطاوين صاحب المركز الخامس بنقطتين، فستكون الفرصة الأخيرة لأبناء عاصمة الجلال لمصالحة جماهيرهم بعد الأداء المخيب للآمال في المباريات الماضية، خصوصا وأنّ الخط الأمامي لـ "قرش الشمال" لم يقدر منذ انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى في موسمها الجديد 2023-2024 على تجاوز عقمه الهجومي وهز شباك الخصوم، حيث خسر تواليا مع النادي الصفاقسي بنتيجة 2 – 0، و هي نفس النتيجة التي تكبدها أمام جمهوره في الجولة الثانية، قبل أن يتعادل سلببا خارج ميدانه في الجولة الماضية مع مستقبل المرسى الوافد القديم الجديد على مصاف فرق النخبة.

ومن جهته سيحاول اتحاد تطاوين استغلال الضغط المسلط على الفريق المحلي من أجل خطف أولى النقاط الثلاثة بعد هزيمتين خارج الميدان أمام نجم المتلوي بنتيجة 1 – 0 و أمام النادي الصفاقسي بنتيجة 3 - 0 و تعادلين في تطاوين أمام الترجي الرياضي بنتيجة 1 – 1 و أمام الاتحاد المنستيري في الجولة الماضية بنتيجة 2 – 2.



وفي ما يلي برنامج مباريات الجولة التي ستنطلق جميعها عند الساعة الثالثة ونصف بعد الزوال:



السبت 23 سبتمبر

المجموعة الأولى:

قوافل قفصة – مستقبل سليمان

اتحاد بن قردان – الأولمبي الباجي



الأحد 24 سبتمبر

المجموعة الأولى

النادي الافريقي – الملعب التونسي



المجموعة الثانية

النادي الصفاقسي – الترجي الرياضي

النادي البنزرتي – اتحاد تطاوين

الاتحاد المنستيري – نجم المتلوي