قرعة نهائيات كاس افريقيا للامم 2024 - المنتخب التونسي في المستوى الاول

سيكون المنتخب التونسي لكرة القدم ضمن المستوى الاولى خلال عملية قرعة نهائيات كاس افريقيا للامم المقررة يوم 12 اكتوبر المقبل في ابيدجان حسب التصنيف الذي كشف عنه الاتحاد الافريقي لكرة القدم اليوم الخميس.



وسيضم المستوى الاول المنتخبات الافريقي التي حلت في المراكز الستة الاولى في التصنيف الشهري الصادر عن الفيفا اليوم الخميس وهي المغرب (13) والسنغال (20) وتونس (29) والجزائر (34) ومصر (35) الى جانب كوت ديفوار البلد المستضيف.

يذكر ان نهائيات كاس افريقيا للامم ستقام بكوت ديفوار من 13 جانفي الى 11 فيفري 2024.



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وفي ما يلي تركيبة المستويات الاربع خلال عملية القرعة

المستوى الاول :

كوت ديفوار والمغرب والسنغال وتونس والجزائر ومصر





المستوى الثاني :

نيجيريا والكلميرون ومالي وبوركينا فاسو وغانا وجمهورية الكونغو الديمقراطية





المستوى الثالث :

جنوب افريقيا والراس الاخضر وغينيا وزامبيا وغينيا الاستوائية وموريتانيا



المستوى الرابع :

غينيا بيساو وموزمبيق وناميبيا وانغولا وغامبيا وتنزانيا