وزارة الصحة: "حالة التلاميذ المصابين في حادث مرور حافلة للنقل المدرسي بسيدي ثابت مستقرّة"

أفادت وزارة الصحة بأن جميع التلاميذ المصابين في حادث مرور لحافلة مُخصصة للنقل المدرسي في سيدي ثابت من ولاية أريانة، حالتهم مستقرة، خاصة بعد تلقّي الإسعافات الأولية وتقديم الإحاطة والرعاية اللاّزمين.



وأضافت الوزارة في بلاغ لها مساء يوم الأربعاء، أنه تم تفعيل خلية الإحاطة النفسية للتلاميذ المتضرّرين جرّاء هذا الحادث على الرقم الأخضر 80105050.





وذكرت أنه تم نقل التلاميذ المصابين في هذا الحادث إلى المستشفيات والمراكز المختصة بتونس الكبرى.بدورها كلّفت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،ّ آمال بلحاج موسى، المندوب العام لحماية الطفولة والمندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة بأريانة ومندوب حماية الطفولة بأريانة، بالتنقل الفوري للاطمئنان على التلاميذ المصابين والتعهّد بهم.وتولى وفد الوزارة، بحضور والي أريانة والمعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية تونس، زيارة الأطفال المصابين الذين تم نقلهم لمتابعة وضعهم الصحي بمستشفيات شارل نيكول والرابطة والبشير حمزة والقصاب بالعاصمة.وقد تقرر إثر ذلك تكوين فريق من الأخصائيين النفسيين للتنقل إلى مقرات سكناهم للتعهّد بهم ضمانا لمصلحتهم الفضلى ومرافقتهم النفسية لتجاوز آثار هذه الحادثة بداية من يوم غد الخميس، حسب ما جاء في بلاغ لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.يُذكر أن هذا الحادث الذي طال حافلة مزدوجة لنقل التلاميذ تابعة لشركة نقل تونس على الساعة الثانية بعد الزوال، على مستوى طريق سيدي ثابت، أسفر عن زهاء 58 إصابة متفاوتة الخطورة، وفق وزارة النقل التي أضافت أن الحادث أسفر إلى جانب الإصابات في صفوف التلاميذ عن إصابة السائق على مستوى الرأس.وتمثلت صورة الحادث في انزلاق حافلة مزدوجة مخصصة لنقل التلاميذ، بين بجاوة والمدرسة الإعدادية والمعهد الثانوي بسيدي ثابت، واصطدامها بشجرة، مما تسبّب في غلق الطريق.وقد أوصى وزير النقل، ربيع المجيدي، بفتح تحقيق في ملابسات هذا الحادث.