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عملية التسجيل متواصلة برياض الأطفال الدامجة والعمومية للسنة الدراسية 2023/2024 (وزارة الاسرة)

Publié le Mercredi 20 Septembre 2023 - 14:51 قراءة: 1 د, 11 ث
      
دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، اليوم الإربعاء، الأولياء الراغبين في تسجيل أبنائهم برياض الأطفال الدامجة إلى المبادرة بالاتصال بمصالح المندوبيّة لشؤون المرأة والأسرة بالولاية مرجع النظر خلال التوقيت الإداريّ نظرا لأن عمليّة التسجيل بهذه الرياض مازالت متواصلة.

وأكدت الوزارة في بلاغ لها، شروع 40 روضة عموميّة دامجة في نشاطها لفائدة أطفال المناطق الداخليّة على غرار مناطق حفوز ونصر الله والعلا من ولاية القيروان ووادي العكاريت بالمطوية من ولاية قابس وبمنطقتي سعيدان وبشري من ولاية قبلي والروضة العمومية 18 جانفي بالزهراء من ولاية بن عروس وقد تجاوزت نسبة المسجّلين بها 65 بالمائة من طاقة الاستيعاب.

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وخصصت الوزارة 50 بالمائة من طاقة استيعاب رياض الأطفال العموميّة الدامجة بصفة مجانيّة لفائدة الأطفال المنتمين إلى العائلات محدودة الدخل في المناطق الداخلية وذات الأولويّة.

وذكرت الوزارة أن طاقة الاستيعاب الجمليّة لرياض الأطفال العموميّة تناهز 2500 طفلا، مؤكدة أنه لا يزال يتوفّر بهذه المؤسسات 593 مكانا شاغرا لتسجيل الأطفال من الفئة العمريّة 3 / 5 سنوات.

وتستعدّ الوزارة لافتتاح نشاط 4 رياض عمومية إضافيّة خلال موفى شهر أكتوبر القادم بمنطقة بوعرادة من ولاية سليانة والصمار من ولاية تطاوين وسيدي عيسى من ولاية نابل وكذلك بغار الدماء من ولاية جندوبة الى جانب 5 رياض عموميّة أخرى خلال شهر ديسمبر القادم بمعتمدية سجنان من ولاية بنزرت وسيدي فرج من ولاية باجة وبلطة بوعوان من ولاية جندوبة وبئر الشباك بسوسة والروضة العمومية لينا بن مهني ببن عروس بعد استكمال تهيئتها وتجهيزها بمواصفات عالية الجودة، وبطاقة استيعاب لا تقلّ عن 50 طفلا لكل مؤسسة.


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