وزير الخارجية يجري بنيويورك سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من نظرائه

في إطار مشاركته في أشغال الجزء رفيع المستوى من الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أجرى نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، سلسلة من اللّقاءات الثنائية مع وزراء خارجية كل من إستونيا و سلوفاكيا و النمسا و اليونان و بلغاريا ووزير الدولة بالإمارات العربية المتحدة٠

واشار بلاغ صادر اليوم الاربعاء ان هذه اللقاءات مكنت من استعراض علاقات التعاون والشراكة القائمة بين هذه البلدان و تونس في مختلف المجالات، وبحث سبل مزيد تطويرها في مختلف الميادين.



كما تبادل الوزير وجهات النظر مع نظرائه بخصوص تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وجدّد تأكيد مواقف تونس من القضايا والمسائل المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامّة، داعيا إلى ضرورة تعزيز التعاون والتضامن الدولي وتفعيل العمل متعدّد الأطراف ودور الأمم المتحدة، بما يساعد على مواجهة مختلف التحدّيات وتجاوز الصعوبات القائمة والمستجدّة، وعلى توطيد مقومات السلم والأمن في العالم ودفع مسارات التنمية المستدامة وبناء علاقات دولية أكثر عدلا.



...







يلتقي مساعد الأمين العام للمنظمة الأممية وأمين عام الاتحاد من أجل المتوسط وعمدة روما ورئيسة "كريسيس قروب"



كما أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، في نيويورك، لقاءات ثنائية مع كل من خالد الخياري مساعد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة وناصر الكامل أمين عام الإتحاد من أجل المتوسط وروبارتو غالتييري، عمدة مدينة روما وإيرو كونفورت رئيسة منظمة "انترناشيونال كريسيس قروب".

وتناولت مختلف هذه اللقاءات عددا من المواضيع المطروحة على جدول أعمال المنظمة الأممية، لاسيما منها تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومجابهة تأثير التغيرات المناخية على البلدان النامية بالإضافة إلى التحديات الأمنية المستجدة وتداعياتها على المستوى الإقليمي والدولي.

ويشارك وزير الخارجية في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك من 18 إلى 23 سبتمبر الجاري.