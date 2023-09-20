دورة غودلاخارا المكسيكية للتس - انس جابر تلاقي في ثمن النهائي الايطالية مارتينا تريفيزان

متابعة - ستلاقي لاعبة كرة المضرب التونسية انس جابر ( المصنفة سابعة عالميا) في ثمن نهائي دورة غوادلاخارا المكسيكية للتنس اللاعبة الايطالية مارتينا تريفيزان ( المصنفة 54 عالميا)



وكانت أنس جابر جابر تاهلت فجر اليوم الى ثمن نهائي دورة غودلاخارا المكسيكية للتنس بعد فوزها على الأمريكية اليسيا باركس المصنفة 45 عالميا بنتيجة 6-2 و6-2

ومن جهتها ترشحت الايطالية تريفيزان الى ثمن النهائي على حساب مواطنتها ياسمين يباوليني 7-5 و6-2.

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