حجز 13 مركبا حديديا معدة للهجرة السرية بملولش والاحتفاظ بثلاثة اشخاص

حجزت وحدات الحرس الوطني بالمهدية، أمس الاثنين بملولش، 13 مركبا حديديا معدة للهجرة غير النظامية، وفق ما أكده فريد بن جحا الناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير، اليوم الثلاثاء في تصريح لـوكالة تونس افريقيا للانباء.



وأوضح بن جحا أن الوحدات الأمنية داهمت منزلين بمنطقة ملولش أين عثرت على مراكب بحرية حديدية زيادة على 38 طوق نجاة مطاطي.

وبين المتحدث أنه جرى، خلال نفس العملية، الاحتفاظ بثلاثة أشخاص لهم علاقة بتلك المراكب والأطواق المحجوزة.



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وشدد، في ذات السياق، على أنه تمت مباشرة محاضر عدلية ضد الموقوفين موضوعها "تكوين وفاق قصد اجتياز الحدود البحرية خلسة".

ويستغل اصحاب الورشات العشوائية لصنع القوارب البحرية الحديدية غابات الزياتين والمنازل البعيدة عن المناطق السكنية لتحقيق أرباح كبيرة من تصنيع هذا النوع من القوارب، والتي يؤكد المختصون أنها غير مؤهلة للإبحار وتمثل تهديدا حقيقيا لأرواح المهاجرين غير النظامية .

وتتكثف عمليات المراقبة والمداهمات الأمنية على طول سواحل المهدية علاوة على عمليات التمشيط الدورية للحرس البحري بالجهة.