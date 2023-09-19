Babnet

حجز 13 مركبا حديديا معدة للهجرة السرية بملولش والاحتفاظ بثلاثة اشخاص

Publié le Mardi 19 Septembre 2023 - 20:46 قراءة: 0 د, 45 ث
      
حجزت وحدات الحرس الوطني بالمهدية، أمس الاثنين بملولش، 13 مركبا حديديا معدة للهجرة غير النظامية، وفق ما أكده فريد بن جحا الناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير، اليوم الثلاثاء في تصريح لـوكالة تونس افريقيا للانباء.

وأوضح بن جحا أن الوحدات الأمنية داهمت منزلين بمنطقة ملولش أين عثرت على مراكب بحرية حديدية زيادة على 38 طوق نجاة مطاطي.
وبين المتحدث أنه جرى، خلال نفس العملية، الاحتفاظ بثلاثة أشخاص لهم علاقة بتلك المراكب والأطواق المحجوزة.
...


وشدد، في ذات السياق، على أنه تمت مباشرة محاضر عدلية ضد الموقوفين موضوعها "تكوين وفاق قصد اجتياز الحدود البحرية خلسة".
ويستغل اصحاب الورشات العشوائية لصنع القوارب البحرية الحديدية غابات الزياتين والمنازل البعيدة عن المناطق السكنية لتحقيق أرباح كبيرة من تصنيع هذا النوع من القوارب، والتي يؤكد المختصون أنها غير مؤهلة للإبحار وتمثل تهديدا حقيقيا لأرواح المهاجرين غير النظامية .
وتتكثف عمليات المراقبة والمداهمات الأمنية على طول سواحل المهدية علاوة على عمليات التمشيط الدورية للحرس البحري بالجهة.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 273531


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 | 4 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:50
18:23
15:42
12:20
06:04
04:37
الرطــوبة:
% 89
Babnet
Babnet35°
28° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-26
38°-27
34°-26
36°-24
28°-22
  • Avoirs en devises
    26362,8

  • (19 sept)
  • Jours d'importation
    116
  •              1 € = 3,36177 DT        1$ =3,15267 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 sept)   1333,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*