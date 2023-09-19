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حجز 8000 كغ من السميد في محل صاحب مخبزة بالقصرين

Publié le Mardi 19 Septembre 2023 - 21:19 قراءة: 0 د, 24 ث
      
حجز أعوان المراقبة الاقتصادية بالقصرين، الثلاثاء، 8000 كغ من السميد الغذائي مخزنة بمحل سكني شاغر تابع لصاحب مخبزة.

وأكدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، في بلاغ لها، رفع مخالفة اقتصادية ضد ماسكها من أجل الاخلال بتراتيب الدعم بمسك منتجات مدعمة بمواقع الخزن في غير الحالات المرخص فيها على معنى المرسوم عدد 10 لسنة 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار.

...

وأوضحت الوزارة أنه سيقع ضخ هذه الكميات المحجوزة بالمسالك القانونية وإيداع المبلغ المالي بالخزينة العامة للدولة.


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