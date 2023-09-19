وزير الشباب والرياضة يشارك في إجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

شارك وزير الشباب والرياضة كمال دقيش اليوم الثلاثاء في اشغال اجتماع المكتب التنفيذي للدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب عن بعد عبر تقنية الفيديو ايمانا من تونس بأهمية العمل العربي المشترك لرسم ملامح مستقبل شبابي افضل وفي إطار الإعداد والتحضير للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية.



وتضمن جدول أعمال هذه الدورة الإستثنائية التي انعقدت بمشاركة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، والأمينة العام المساعدة لجامعة الدول العربية ورئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة هيفاء أبو غزالة، إضافة إلى وزراء الدول الأعضاء بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، فلسطين والأردن والإمارات والجزائر والسعودية والعراق والكويت وليبيا، مناقشة البندين المتعلقين ببحث إعتماد الإستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن و آليات إنشاء إتحاد الشباب العربي والمصادقة عليهما.

كما تمت في ذات الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات والملاحظات بخصوص بنود الإستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن التي تم إعدادها كوثيقة مرجعية. وسيتم رفع التوصيات والقرارات المُتخذة بخصوصها من قبل المكتب التنفيذي وإقرارها خلال أشغال القمة العربية "التنموية الاقتصادية والإجتماعية" التي ستُعقد في العاصمة الموريتانية في السادس من نوفمبر القادم.



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وخلال مداخلته، شدد وزير الشباب والرياضة كمال دقيش على أهمية تحويل الإستراتيجية إلى خطة تنفيذية شاملة تأخذ بعين الإعتبار خصوصية الإشكاليات الشبابية صلب كل بلد عربي مُتطرقاً إلى ظاهرة الهجرة غير النظامية والبطالة وإشكالية السلوكيات المحفوفة بالمخاطر لدى الشباب التونسي وعمل السلطات التونسية للحد من هذه الظواهر السلوكية المُجتمعية.

واكد الوزير على ضرورة إعتماد الشباب كقوة إقتراح لرسم ملامح الإستراتيجية مع إمكانية إستثمار مركز التميّز الإقليمي للشباب في المنطقة العربيّة المنشأ بتونس خلال السنة الماضية كمقر لرصد المقترحات الشبابية وبلورتها في خطة عمل تشاركية واقتراح برمجة منتديات إقليمية في الغرض يتولى فيها الشباب وضع خطط مستقبلية تتلاءم مع متطلباته وانتظاراته من دولته.

وتم خلال مداولات إجتماع المكتب التنفيذي إقتراح تشكيل إئتلاف عربي أُسوةً بالإئتلاف الدولي للسلام والأمن والسلم ومواصلة العمل على تطوير الديبلوماسية الشبابية خاصة مع إقتراب فعاليات منتديات الشباب الشهر المقبل.

يذكر ان الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب انعقدت ظهر اليوم عن بعد عبر تقنية - الفيديو كونفرانس- برئاسة المملكة العربية السعودية لاعتماد توصيات المكتب التنفيذي وإصدار القرارات المناسبة بشأن موضوعي جدول الأعمال تمهيداً لرفعها إلى القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية.

