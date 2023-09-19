بنزرت: اللجنة الجهوية للصفقات العمومية تصادق على انجاز جملة من المشاريع والبرامج العمومية بكلفة حوالي 5.9 مليون دينار

صادقت اللجنة الجهوية للصفقات العمومية بولاية بنزرت، الملتئمة اليوم الثلاثاء، بمقر الولاية، على انجاز جملة من المشاريع والبرامج العمومية بكلفة مالية تناهز الـ 5.9 مليون دينار، وفق ما افاد به رئيس المجلس الجهوي للتنمية والي بنزرت سمير عبد اللاوي.



وأوضح المصدر ذاته لصحفي "وات" ان من ابرز المشاريع المصادق عليها في اطار اللجنة، القسط التاسع من مشروع اشغال تهيئة وتعبيد مجموعة من المسالك والطرقات ضمن البرنامج الجهوي للتنمية الذي ينجز من قبل المجلس الجهوي للولاية بمعتمديتي غزالة وجومين، وذلك بكلفة مالية تقارب الـ5.3 مليون دينار، والقسط الأول من مشروع اشغال تهيئة وتعبيد مجموعة من المسالك والطرقات ضمن البرنامج الجهوي للتنمية بمعتمدية العالية، وذلك بكلفة مالية تناهز الـ450 الف دينار، علاوة على المصادقة على تقييم العروض المتعلق باقتناء مجموعة من التجهيزات الطبية وغيرها لفائدة قسمي طب العيون وطب الحنجرة والانف والاذنين بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة بكلفة مالية تعادل 150 الف دينار .





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ومن جانبها، اشارت رئيسة اللجنة الكاتبة العامة للولاية لبنى عبيد ان مجمل المشاريع والبرامج العمومية المصادق على إنجازها، حرصت السلط الجهوية على تامين كل ظروف انطلاق إنجازها في الابان والتاكيد على متابعتها قطاعيا بالتعاون مع بقية الهياكل المتداخلة، بما من شانه تحقيق أهدافها ووظيفيتها في مزيد تحسين جودة الحياة بالجهة ككل.



كما تولت اللجنة رفض فسخ الصفقة المتعلقة بتعبيد مجموعة من الطرقات واشغال تصريف مياه الامطار والتنوير العمومي بالمنطقة البلدية باوتيك، وارجاء البت النهائي في عدد من البرامج والمشاريع الى حين إتمام بقية الإجراءات الواجبة للغرض قبل إعادة عرضها على انظار اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية خلال اجتماعها الدوري المقبل، وفق المصدر نفسه.