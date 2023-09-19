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تنس (بطولة شنغهاي) : الصربي ديوكوفيتش يغيب عن المنافسة بسبب الارهاق

Publié le Mardi 19 Septembre 2023 - 14:06 قراءة: 0 د, 52 ث
      
أعلن المصنف الأول عالميا بين لاعبي التنس المحترفين, الصربي نوفاك ديوكوفيتش, غيابه عن بطولة شنغهاي الصينية لتنس
الأساتذة, التي ستقام في الفترة بين 4 و15 أكتوبر المقبل, بهدف اعطاء نفسه الراحة الكاملة.
وأعلن ديوكوفيتش, المتوج بلقب شنغهاي 4 مرات من قبل, أنه لن يتمكن هذا العام من المشاركة في واحدة من بطولاته المفضلة, مضيفا أنه يأمل في الالتقاء مجددا بالجمهور الصيني, الذي لطالما أعطاه "الكثير من الود".
وبعد أسبوعين من تتويجه بلقب أمريكا المفتوحة, اللقب الـ24 له في الغراند سلام, انتقل اللاعب إلى إسبانيا للمشاركة في فالنسيا في مرحلة دور المجموعات ببطولة كأس ديفيز للتنس باسم بلاده, وفاز على الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش وخسر واحدة في الزوجي ضد جمهورية التشيك.
...


والآن سيخضع نوفاك للراحة ولن يشارك في الجولة الآسيوية –هناك ثلاث بطولات تحضيرية في الصين قبل الماسترز- بهدف الاستعداد بأفضل شكل للفترة الأخيرة من الموسم (أساتذة باريس التي بلغ فيها النهائي في 2022 ونهائيات الرابطة ونهائيات كأس ديفيز).
بالمقابل , تأكدت مشاركة حامل اللقب, الروسي دانييل ميدفيديف, في شنغهاي, إضافة لمشاركة أولى للإسباني كارلوس ألكاراز, والدنماركي هولغر رونه والإيطالي يانيك سينير, من بين نجوم آخرين.


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