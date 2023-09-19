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تونس تحتضن المنتدى الإفريقي -الفرنسي لفائدة منتجي الكهرباء يوم 22 سبتمبر 2023

Publié le Mardi 19 Septembre 2023 - 14:32 قراءة: 0 د, 42 ث
      
تحتضن تونس يوم 22 سبتمبر 2023 ، بالعاصمة، المنتدى الإفريقي- الفرنسي لمنتجي الكهرباء، وذلك ببادرة من وكالة بيزنس فرانس والوكالة الفرنسية المكلفة بتدويل الاقتصاد الفرنسي ومجلس الأعمال التونسي الإفريقي.

ويندرج هذا المنتدى، في إطار النسخة السادسة للمؤتمر الدولي "تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا "، المزمع انعقاده يومي 20 و21 سبتمبر 2023.

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ويهدف هذا الحدث، الذي يأتي ضمن ديناميكية "فرنسا 2030"، وهي خطة استثمارية لتعزيز إزالة الكربون و دعم التكنولوجيات النظيفة، إلى توفير فرص لعقد لقاءات وتبادل الحلول بشأن التحول الطاقي بين مختلف الأطراف المعنية ، وفق بلاغ صادر الثلاثاء عن السفارة الفرنسية بتونس.

وسيطرح ممثلو ثماني دول وهي تونس والجزائر والكوديفوار وموريتانيا والسنغال ومصر وليبيا وفرنسا، بالمناسبة، التحديات والحلول الضامنة لتحقيق الانتقال الطاقي والمدينة المستدامة.

وسيشهد هذا المنتدى، ، الذي يسجل مشاركة 14 مؤسسة فرنسية، سلسلة من الندوات حول قضايا الوصول إلى الكهرباء وتطوير الطاقات المتجددة والهيدروجين في إفريقيا.


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