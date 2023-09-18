منوبة: الديوان الوطني للتطهير يواصل استعداداته لموسم امطار الخريف

تتواصل تدخلات فرع الديوان الوطني للتطهير بولاية منوبة، استعدادا لموسم امطار الخريف، مركزة على جهر الاودية واحواض تجميع المياه، باعتمادات بلغت 80 الف دينار، وفق ما بينه رئيس مديرية إقليم تونس الكبرى بالديوان الوطني للتطهير علي جميّل، لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء.



وتشمل التدخلات وادي قريانة، وقنال الطريق الوطنية رقم 7 على مستوى دوار هيشر على مسافة 4,3 كلم، حيث تجاوزت الاشغال نسبة ال80 بالمائة، اضافة الى احواض تجميع الامطار بالجهة وعددها 05 احواض انتهت اشغال تنظيفها وجهرها.





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وبين جميل ان ديوان التطهير تعاقد مع شركة خاصة لجهر شبكات الصرف الصحي وصيانتها لمدة 05 سنوات بمناطق منوبة وطبربة والجديدة والمرناقية، اضافة الى تدخلاته ضمن اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بالولاية، وحسب الخطة الجهوية التي يتم ضبطها لتعهد النقاط الزرقاء.



وتتاثر الشبكة التي تمتد بالجهة على طول 550 كلم ، وفق تاكيد المدير الجهوي لفرع الديوان بمنوبة، رياض الحجري، بالاوساخ والاتربة والعوامل الخارج عن اطار الديوان، والتي تكبده اعتمادات اضافية للصيانة والتنظيف.



واضاف الحجري، ان بعض المناطق تفتقر لشبكات مياه امطارتحتية تستوعب سيول المياه التي تسيل في الطرقات وتجرف تلك الاوساخ وتتحول الى نقاط زرقاء عند هطول الامطار وخاصة بالاحياء السكنية بمناطق منخفضة، واشار الى ان ولاية منوبة مصنفة ضمن نظام جمع مياه الصرف الصحي في شبكة، ومياه مياه الامطار في شبكة ثانوية اخرى وبشكل منفصل، وقطر القنوات الموحد فيها 250 مم، على غرار ولايات بن عروس واريانة وتونس، وهو كاف لانسياب مياه الصرف الصحي، وفق قوله.



كما تعاني الشبكة عديد المؤثرات الاخرى على غرار سكب بعض المصانع مخلفاتها في شبكة التطهير، والقاء الاوساخ والاتربة العشوائي الذي يسد البالوعات رغم تعهدها بالتنظيف بشكل دوري، وتخصيص اعتمادات لذلك .



يذكر ان الديوان بصدد انهاء مشروع ربط المنطقتين الصناعية والسكنية بالفجة بشبكة التطهير بكلفة 2,4 مليون ديناربمساهمة الوكالة العقارية للسكنى والقطب الصناعي بالفجة، بنسبة تقدم للاشغال فاقت ال80 بالمائة، وسط توقعات ان يدخل حيز الاستغلال في الثلاثي الاول من السنة القادمة.



ياتي ذلك بعد انهاء ربط معتمدية برج العامري بشبكة التطهيربداية السنة الحالية بمد 26,5 كلم من القنوات وانجاز محطة ضخ والقيام ب1652 ربطا بكلفة 6,6 مليون دينار.