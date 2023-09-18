Babnet

الرابطة المحترفة الثانية: أمل حمام سوسة يمدد عقد الحارس منصف موة

Publié le Lundi 18 Septembre 2023 - 15:27 قراءة: 0 د, 22 ث
      
أعلن أمل حمام سوسة اليوم الاثنين تمديد عقد حارس المرمى منصف موة لموسم إضافي.
يذكر أن أمل حمام سوسة كان قد امضى عقودا مع عدد من اللاعبين على غرار حمدي الزوالي وعامر بوحلالة وريان العيساوي وكمال ضفلاوي.
تجدر الاشارة الى أنّ أمل حمام سوسة سيخوض منافسات بطولة الرابطة المحترفة الثانية ضمن المجموعة الأولى الى جانب فرق سبورتينغ بن عروس-هلال مساكن-النجم الرادسي-جندوبة الرياضية-مستقبل وادي الليل-النادي القربي-القلعة الرياضية-شسبيبة القيروان-شبيبة العمران-نادي حمام الانف -جمعية اريانة-مرجان طبرقة.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 273444


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الاثنين 18 سبتمبر 2023 | 3 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:52
18:25
15:44
12:21
06:04
04:36
الرطــوبة:
% 48
Babnet
Babnet37°
32° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
37°-27
36°-27
38°-27
33°-26
32°-24
  • Avoirs en devises
    26372,9

  • (15 sept)
  • Jours d'importation
    116
  •              1 € = 3,36724 DT        1$ =3,13630 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 sept)   1787,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*