الرابطة المحترفة الثانية: أمل حمام سوسة يمدد عقد الحارس منصف موة

أعلن أمل حمام سوسة اليوم الاثنين تمديد عقد حارس المرمى منصف موة لموسم إضافي.

يذكر أن أمل حمام سوسة كان قد امضى عقودا مع عدد من اللاعبين على غرار حمدي الزوالي وعامر بوحلالة وريان العيساوي وكمال ضفلاوي.

تجدر الاشارة الى أنّ أمل حمام سوسة سيخوض منافسات بطولة الرابطة المحترفة الثانية ضمن المجموعة الأولى الى جانب فرق سبورتينغ بن عروس-هلال مساكن-النجم الرادسي-جندوبة الرياضية-مستقبل وادي الليل-النادي القربي-القلعة الرياضية-شسبيبة القيروان-شبيبة العمران-نادي حمام الانف -جمعية اريانة-مرجان طبرقة.



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