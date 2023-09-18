كاس السوبر الافريقي : الاتحاد الافريقي يرفع في قيمة الجائزة الى 500 الف دولار

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف), اليوم الاثنين, عن رفع الجائزة المالية للكاس الافريقية الممتازة "السوبر الإفريقي" إلى 500 ألف دولار بدلا من 200 ألف دولار.

وذكر بيان (كاف), عبر موقعه الرسمي يوم الاثنين أن اتحاد العاصمة الجزائري الذي توج بلقب النسخة الأخيرة من كأس السوبر الإفريقي, يوم الجمعة الماضي, بالمملكة العربية السعودية على حساب الأهلي المصري(1-0), سيحصل علي نصف مليون دولار .

وأضاف بيان الهيئة الكروية الافريقية أن الأهلي سيحصل على 250 ألف دولار بعد خسارة اللقب القاري.

وتأتي زيادة المكافآت في كأس السوبر الافريقي ضمن التزام من باتريس موتسيبي رئيس "كاف" بزيادة الجوائز المالية في جميع مسابقات الاتحاد الإفريقي, وبالتالي ضمان أن تصبح أندية وفرق كرة القدم مكتفية ذاتيا على المدى المتوسط إلى الطويل.



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يذكر ان اتحاد الجزائر توج بالكاس الافريقية الممتازة لكرة القدم عقب فوزه على الاهلي المصري بنتيجة (1-0) الشوط الاول (1-0) مساء يوم الجمعة بملعب الملك فهد بمدينة الطائف السعودية.

ويعد هذا التتويج هو الاول في تاريخ نادي "سوسطارة" منذ تأسيسه سنه 1937 والثاني له, بقيادة المدرب عبد الحق بن شيخة, في ظرف ثلاثة اشهر بعد افتكاكه للقب كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) امام يونغ آفريكانز التنزاني جوان الفارط