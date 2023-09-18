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الصربي ديوكوفيتش يواصل صدارته في التصنيف العالمي للاعبي التنس

Publié le Lundi 18 Septembre 2023 - 15:01 قراءة: 0 د, 47 ث
      
واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، وقد غابت التغييرات عن المراكز العشرة الأولى في نسخة التصنيف الصادرة اليوم.
وكان ديوكوفيتش قد حسم عودته إلى صدارة التصنيف العالمي خلال منافسات بطولة أمريكا المفتوحة للتنس (فلاشينج ميدوز) ووسع الفارق الذي يتفوق به على الإسباني كارلوس ألكاراز، بشكل كبير إثر تتويجه باللقب.

وجاء ترتيب اللاعبين في المراكز العشرة الأولى بنسخة التصنيف الصادرة اليوم كالتالي، الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المركز الأول برصيد 11795 نقطة والإسباني كارلوس ألكاراز في المركز الثاني برصيد 8535 نقطة، والروسي دانييل ميدفيديف في المركز الثالث برصيد 7280 نقطة، والدنماركي هولجر رون في المركز الرابع برصيد 4710 نقاط، واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في المركز الخامس برصيد 4615 نقطة، والروسي أندريه روبليف في المركز السادس برصيد 4515 نقطة، والإيطالي جانيك سينر في المركز السابع برصيد 4465 نقطة ، والأمريكي تايلور فريتز في المركز الثامن برصيد 3955 نقطة، والنرويجي كاسبر رود في المركز التاسع برصيد 3560 نقطة، ثم الألماني ألكسندر زفيريف في المركز العاشر برصيد 3030 نقطة.


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