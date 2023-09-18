إدراج جزيرة جربة رسميا على لائحة التراث العالمي لليونسكو

أُدرجت جزيرة جربة رسميا على لائحة التراث العالمي لليونسكو اليوم الاثنين 18 سبتمبر 2023 خلال الدورة الخامسة والأربعين الموسعة للجنة التراث العالمي التي انطلقت في العاشر من سبتمبر وتتواصل فعالياتها الى يوم 25 من هذا الشهر بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك بحضور وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي والوفد التونسي المرافق لها.



وجاء هذا التصويت لينصف الجهود الوطنية المشتركة بين وزارة الشؤون الثقافية وعدد من الأطراف المتدخلة من وزارات ومصالح معنية ومجتمع مدني، خلال السنوات الأخيرة للتّحسيس بهذا الملف والتحفيز على التفاعل الدّولي معه واعتماد الحشد له أو ما يعرف باللّوبيينغ السياسي والديبلوماسي الذي أتاح فرص التبادل المعرفي المختصّ بين الوفد التونسي والوفود العربية والأجنبية التي اطّلعت على هذا الملفّ الثريّ عن قرب.





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وقد عمل فريق من الخبراء التونسيين المنتمين إلى مختلف الهياكل والأطراف المعنية على المستوى المركزي والجهوي والمحلي بإعداد تقرير فني مفصل يُجيب على كل التحفظات المضمنة بتقرير خبراء من المجلس الدولي للمعالم والمواقع والاتحاد الدولي لصون الطبيع وذلك تبعا لقرارات المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 21 جويلية 2023.



وكان ملف تسجيل جزيرة جربة على قائمة التراث العالمي محل اهتمام رئيس الحكومة أحمد الحشاني خلال لقائه بوزيرة الشؤون الثقافية الدّكتورة حياة قطاط القرمازي يوم 2 سبتمبر 2023، موصيا في هذا السياق بضرورة انخراط كل المتدخلين لإنجاحه.



وفي إطار عملية حشد التفاعل الدولي، نظمت وزارة الشؤون الثقافية يوم 04 سبتمبر 2023 بمتحف قرطاج حفل استقبال لتقديم الملف الفني لترشيح الممتلك الثقافي "جربة: شاهد على نمط إعمار في مجال ترابي جزيري" للإدراج بلائحة التراث العالمي لليونسكو، وهو ممتلك ثقافي متسلسل يتكوّن من 31 عنصرا ويعكس تخطيطا عمرانيا جزيريا استثنائيا.



وقد حضر هذا الحفل مجموعة من سفراء الدول الصديقة والشقيقة وممثلين عن السلك الدبلوماسي، وكان اللقاء فرصة لمزيد التعريف بمكونات هذا الملف والترويج له.



كما تم تنظيم تظاهرة، في السياق ذاته، بالتعاون مع المندوبية الدائمة للجمهورية التونسية لدى اليونسكو بباريس يوم 7 سبتمبر 2023، أكدت فيها وزيرة الشؤون الثقافية أهمية إدراج جزيرة جربة في قائمة التراث العالمي للمحافظة على خصوصية هذا الممتلك الثقافي والطبيعي الفريد الذي يجابه اليوم وأكثر من أي وقت مضى خطر الاندثار والزوال.



وخلال هذه الزيارة جرى التحادث مع عدد من السفراء والسفراء المندوبين الدائمين لدى اليونسكو لإقناعهم بالتصويت لفائدة الملف لدى عرضه على أنظار لجنة التراث العالمي.



وخلال وجودها بالمملكة العربية السعودية، سعت الوزيرة والوفد المرافق لها إلى لقاء أكبر عدد ممكن من ممثلي الدول المعنية بالتصويت على المستوى العربي والافريقي والدولي لإقناعهم على المساندة والوقوف إلى جانب تونس في حملتها لحشد الدعم الدولي لفائدة ملف تسجيل جزيرة جربة.



ويشار إلى أن جزيرة جربة تنضاف إلى قائمة الثماني مواقع المصنفة تراثا عالميا وهي المدرج الروماني بالجم والموقع الأثري بقرطاج ومدينة تونس العتيقة ومدينة سوسة ومدينة القيروان ومدينة كركوان البونية وموقع دقة الأثري كآخر موقع تونسي تم تصنيفه منذ سنة 1997.