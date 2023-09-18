بنزرت: المصادقة على الترفيع في ميزانية التنمية للمجلس الجهوي للولاية من 3،6 مليون دينار إلى 18 مليون دينار

صادق اعضاء المجلس الجهوي للتنمية، خلال اجتماعهم اليوم الاثنين بمقر الولاية، على الترفيع في ميزانية التنمية للمجلس الجهوي للولاية من حوالي 3،6 مليون دينار إلى قرابة 18 مليون دينار.



وبين رئيس المجلس الجهوي والي بنزرت سمير عبد اللاوي، لدى إشرافه على اشغال الدورة، ان مجموع الاعتمادات المرصودة ستوجه لمزيد تعزيز التنمية بمختلف اوجهها ، مع التركيز كاولوية مطلقة على مشاريع وبرامج القرب من المواطن وايضا الحد من التفاوت الجهوي .





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وتم في ذات المجلس بحضور النصاب القانوني، المصادقة على ختم الحساب المالي للمجلس لسنة 2022، وايضا المصادقة على توزيع الاعتمادات المخصصة لفائدة جميع المعتمديات ال14 بالولاية في إطار البرنامج الجهوي للتنمية للسنة الجارية 2023، وقدرها حوالي 13مليون دينار .



يشار الى انه تم خلال دورة المجلس للسنة الجارية 2023، تركيز اللجان القطاعية للمجلس، وعددها 10 لجان، تتولى دراسة الملفات المعروضة عليها وإبداء الراي بشانها، إضافة إلى القيام بدراسات إستشرافية حول آفاق التنمية بالجهة وتطوير مختلف القطاعات، كما تمت المصادقة وتكوين مكتب مكلف باجراء البتات العمومية .



يذكر ان دورة المجلس تناولت في جانب هام منها سير اشغال عديد الاشغال والمشاريع المحلية والجهوية والوطنية، والحلول المنجزة لتسريع إنجازها، سواء على المستوى الفني او الإداري .