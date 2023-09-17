اولمبيك سيدي بوزيد ينهزم وديا 0-1 امام تقدم ساقية الدائر

انهزم أولمبيك سيدي بوزيد امس بالملعب البلدي بسيدي علي بنعون امام فريق تقدّم ساقية الدائر بنتيجة 0-1 في اطار مباراة ودية تحضيرا لانطلاق بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بعد ثلاثة اسابيع.



ومن جهة اخرى قام لاعبو أولمبيك سيدي بوزيد مرفوقين باعضاء من الهيئة المديرة للنادي بزيارة إلى "مركز المرحوم عبدالله جلالي لرعاية كبار السن" بسيدي بوزيد يوم الجمعة ، . وكانت الزيارة فرصة لتقديم مجموعة من الهدايا للمقيمين والعاملين بالمركز، والحديث حول مشاغلهم.

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