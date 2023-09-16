أعلنت المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية عن فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة التاسعة لأيام قرطاج الموسيقية التي ستقام من 20 إلى 27 جانفي 2024.

ودعت في بلاغ نشرته أمس، كل الموسيقيين والموسيقيات من تونس وافريقيا والعالم العربي، لتقديم ملفاتهم في أجل أقصاه يوم 15 أكتوبر 2023.

ويكون تقديم الترشحات عبر الرابط التالي :

https://shorturl.at/ehpQ5



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وتسجل هذه التظاهرة، على غرار الدورات السابقة، انفتاحها على مختلف الأنماط الموسيقية والإبداعية المبتكرة للأفراد والمجموعات. وستتولى لجنة الاختيار انتقاء المشاريع الفنية التي ستحظى بالتقديم أمام جمهور الدورة والمهنيين المختصين في الموسيقى والعلوم الموسيقية من تونس وخارجها.

وينبغي ألا تقل أعمار المشاركين والمشاركات عن 18 سنة وأن تكون المشاريع المقدمة في ملفات الترشح جديدة ومرفوقة بشهادة تثبت حقوق الملكية. كما يجب أن يحتوي ملف الترشح على جذاذة فنية للتعريف بالعرض الذي يجب الا يتجاوز 45 دقيقة.

وسيقع الإعلام عن العروض المقبولة خلال شهر نوفمبر المقبل على موقع الواب الخاص بالتظاهرة.