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بعثة اقتصادية تونسية في سلطنة عمان، من 16 إلى 20 سبتمبر 2023

Publié le Samedi 16 Septembre 2023 - 11:27 قراءة: 1 د, 1 ث
      
انطلقت، السبت، بعثة اقتصادية تضم نساء ورجال أعمال تونسيين،  ناشطين في مختلف المجالات الاقتصادية، من  كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كونكت"، إلى العاصمة العمانية "مسقط"، بقيادة وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد.
 
وتهدف هذه البعثة الاقتصادية التي تتواصل إلى غاية 20 سبتمبر 2023، إلى توطيد العلاقات التونسية العمانية وتدارس سبل الارتقاء بالصادرات بين البلدين بما يساهم في تنمية المبادلات التجارية الثنائية، وفق بلاغ نشرته الكنفدرالية، السبت.
 
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وسيتم خلال البعثة، وفق ذات المصدر، تنظيم زيارات  ميدانية للمنطقة الصناعية ولقاءات مع رجال أعمال عمانيين، لتمتين التعاون والتبادل الاقتصادي بين البلدين.
 
ومن المنتظر أن تتركز اللقاءات ومباحثات التعاون بين رجال الاعمال في البلدين، على قطاعات اقتصادية، من بينها الصناعات الغذائية و البناء والصحة وصناعة الادوية  وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إضافةً إلى التجارة الدولية.

وفق قاعدة بيانات التجارة الدولية التابعة للأمم المتحدة " COMTRADE"، بلغت الصادرات التونسية إلى سلطنة عمان 17.83 مليون دولار أمريكي في عام 2021.

يذكر أن سلطنة عمان ترنو، في إطار خطتها الاستراتيجية "رؤية عمان 2040" إلى الانضمام إلى العشر دول الأفضل على الصعيد العالمي في ما يخص مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال وإلى تحسين مؤشر الحرية الإقتصادية في العالم لتكون من بين الاربعين دولة الاوائل.

مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال ومؤشر الحرية الإقتصادية هي مؤشرات مجموعة البنك الدولي لقياس تنافسية البلدان الاقتصادية، تشمل إجراءات إدارية أبسط بالنسبة للمستثمرين أوالشركات.


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