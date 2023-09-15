الالعاب المتوسطية الشاطئية(اليونان): السباح يوسف النفاتي يحرز برونزية سباق 50 م بالزعانف

تحصل السباح التونسي يوسف النفاتي اليوم الجمعة على الميدالية البرونزية في سباق 50 متر بالزعانف ضمن منافسات الالعاب المتوسطية الشاطئية التي تدور فعالياتها بمدينة هركليون اليونانية . وسجل وقتا قدره 19 ثانية و 91 جزء بالمائة
وكان يوسف النفاتي قد تمكن مساء امس الخميس من اهداء تونس اول ميدالية ذهبية في الالعاب المتوسطية الشاطئية والتي تحتضنها مدينة هركليون اليونانية اثر تتويجه بالمركز الاول في سباق 100 م سباحة بالزعانف مع تحقيق رقم قياسي متوسطي جديد قدره 42ث و52 جزء بالمائة .
وكان يوسف النفاتي قد تمكن مساء امس الخميس من اهداء تونس اول ميدالية ذهبية في الالعاب المتوسطية الشاطئية والتي تحتضنها مدينة هركليون اليونانية اثر تتويجه بالمركز الاول في سباق 100 م سباحة بالزعانف مع تحقيق رقم قياسي متوسطي جديد قدره 42ث و52 جزء بالمائة .
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