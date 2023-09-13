زغوان: مصالح المندوبية الجهوية للتربية على أتم الجاهزية لتأمين عودة مدرسية ناجحة (المندوب الجهوي للتربية)

تشهد كافة المؤسسات التربوية بولاية زغوان في الفترة الأخيرة، حركية نشيطة استعدادا لانطلاق الموسم الدراسي الجديد، حيث تكثفت حملات النظافة والصيانة وتركيز التجهيزات بمختلف المدارس والمعاهد بالجهة، كما قامت مصالح المندوبية الجهوية للتربية بالتوازي بعقد جلسات عمل مع مديري المؤسسات التربوية خصصت لتدارس الإجراءات والتدابير الكفيلة بإنجاح هذا الاستحقاق.



وأكد المندوب الجهوي للتربية محمد الدريدي في تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء أن كافة مصالح المندوبية على أتم الجاهزية لتأمين عودة مدرسية ناجحة اعتمادا على ما بذلته الأسرة التربوية من جهود خلال الفترة السابقة لضمان انطلاقة جيدة للموسم الدراسي الجديد، وفق تقديره.





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وذكر أن حوالي 48 ألف تلميذ سيلتحقون يوم الجمعة القادم بمقاعد الدراسة منهم 23650 تلميذا بالمرحلة الابتدائية موزعين على 108 مدارس و20684 تلميذا بالمدارس الإعدادية والثانوية و3680 تلميذا بالأقسام التحضيرية موزعين على 56 مدرسة ابتدائية، ولفت إلى أن معدل الكثافة بأقسام المدارس الابتدائية بلغ هذه السنة 25 تلميذا بكل قسم و30 تلميذا بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، مشيرا إلى أن الشغورات في مديري المؤسسسات التربوية بالمراحل الثلاث والبالغ عددها 27 شغورا ( 23 بالمرحلة الأساسية و4 بالإعدادي والثانوي )، سيتم سدها قبل نهاية الأسبوع الجاري



وأفاد المكلف بالإعلام بالشركة الجهوية للنقل بنابل وزغوان معز الكافي لـ"وات" في ذات السياق أن الشركة حرصت على ضمان نجاح الموسم الدراسي الجديد، حيث برمجت 300 سفرة يوميا مخصصة للنقل المدرسي لفائدة 7 آلاف مشترك ستؤمنها 30 حافلة تم تسخيرها للغرض، واكد جاهزية كل الحافلات على نقل التلاميذ في ظروف مريحة