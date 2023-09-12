بينهم الشاهد وعكاشة: بطاقات جلب دولية ضد 12 شخصا في قضيتي 'تكوين وفاق إرهابي' و'التٱمر على أمن الدولة'

أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المتعهد بالبحث في قضيتي "تكوين وفاق إرهابي" و"التٱمر على أمن الدولة" بطاقات جلب دولية في حق 12 شخصا من المظنون فيهم والمحالين بحالة فرار والذين ثبت تواجدهم خارج التراب التونسي، وبينهم مسؤولون سابقون رفيعو المستوى، وفق ما صرح به مصدر قضائي مساء اليوم الثلاثاء لوكالة (وات).



وذكرت الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والمساعدة الأولى لوكيل الجمهورية بالقطب حنان قداس، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن الأشخاص المشمولين بالقرار هم يوسف الشاهد (رئيس حكومة أسبق) ونادية عكاشة (مديرة الديوان الرئاسي سابقا) ومعاذ الخريجي وكمال القيزاني ومصطفى خذر وماهر زيد ولطفي زيتون (وزير أسبق وقيادي بالنهضة) وعبد القادر فرحات وعادل الدعداع و شهرزاد عكاشة وعلي الحليوي ورفيق يحي.





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وأفادت قداس أيضا بأن الأبحاث في هذه القضايا لا تزال جارية بخصوص بقية المظنون فيهم والمحالين بحالة فرار ليتسنى إصدار بطاقات جلب دولية في حقهم.



يذكر أن أفرادا آخرين موقوفين منذ أشهر على ذمة القضيتين وبينهم سياسيون ووزراء سابقون ورجال أعمال .

