إنتاج دجاج اللحم يزيد بنسبة 7،4 بالمائة خلال الأشهر الثماني الأولى من سنة 2023

زاد حجم إنتاج دجاج اللحم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2023 بنسبة 7،4 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022. وقدّر حجم الإنتاج ب95،5 ألف طن، بحسب معطيات تقدّم بها المرصد الوطني للفلاحة.



وسجل إنتاج دجاج اللحم خلال شهر أوت 2023 إرتفاعا بنسبة 38،1 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022 ليتحوّل من 9 آلاف طن إلى 12،5 ألف طن. كما يكشف التطوّر الشهري زيادة بنسبة 10،2 بالمائة في الإنتاج مقارنة بشهر جويلية 2023.





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وأظهر سعر دجاج اللحم، عند الإنتاج، توجّها تصاعديّا خلال أوت 2023 مع بعض التقلّبات. وسجل أدنى مستوى للأسعار، في حدود 4325 مليما للكغ الواحد، في بداية الشهر مقابل مستوى أقصى للأسعار ذاتها، في حدود 6367 مليما، موفى الشهر مسجلا بذلك إرتفاعا بنسبة 47،2 بالمائة.



ومقارنة بجويلية 2023 فإنّ معدل السعر شهد إرتفاعا بنسبة 21،2 بالمائة، ما يعادل 5435،5 مليما للكغ مقابل 4483،1 مليما للكغ.



وبحسب التوزيع الجغرافي فقد بلغ متوسط السعر عند الإنتاج في الجنوب 5609،4 مليما للكغ وكانت الزيادة في حدود 4،9 بالمائة مقارنة بالمعدل ذاته في شمال البلاد وبنسبة 0،7 بالمائة في الوسط.



وعلى غرار إنتاج دجاج اللحم تطوّر الإنتاج من بيض الإستهلاك، منذ بداية السنة وإلى موفى أوت 2023، بنسبة 6،3 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022. وقدّرت نسبة ارتفاع الإنتاج من البيض خلال أوت 2023 مقارنة بأوت 2022 ب7،1 بالمائة



وشهد معدل السعر الشهري لبيض الإستهلاك إرتفاعا بنسبة 31،3 بالمائة في أوت 2023 (319،6 مليما للبيضة) مقارنة بأوت 2022 (243،4 مليما للبيضة).



ومقارنة بشهر جويلية 2023 (202،6 مليما للبيضة) فإنّ معدل سعر بيض الإستهلاك زاد بنسبة 57،7 بالمائة. وبحسب التوزيع الجغرافي، شهد معدل سعر الإنتاج في الشمال (321،6 مليما للبيضة) زيادة أرفع من 1،7 بالمائة مقارنة بوسط البلاد وبنسبة 1 بالمائة مقارنة بالمعدل المسجل بالجنوب.

