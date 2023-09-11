المنستير: تطور بنسبة قرابة 20 في المائة في عدد المنخرطين في الكشافة التونسية بالجهة (قائدة الجهة الكشفية)

سجلت الكشافة التونسية بالمنستير خلال الموسم 2022-2023 تطورا بنسبة 19 فاصل 98 في المائة في عدد المنخرطين مقارنة بالموسم الكشفي ليبلغ العدد 3345 منخرطا ومنخرطة إلى غاية 31 أوت 2023 مقابل 2788 منخرطا ومنخرطة في الموسم الفارط، وفق ما أفاد به قائد جهة الكشافة التونسية بالمنستير سفيان بن فرج.



ويتوزع المنخرطون على 21 فوجا كشفيا بالجهة يضم 128 وحدة كشفية يمارس فيها الأطفال والشباب النشاط الكشفي بصفة مباشرة، وتميز الموسم الكشفي الحالي برقمنة العمل الإداري بنسبة 80 في المائة، وسيقه العمل على تطويره، وفق ذات المصدر





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وعقدت جهة المنستير للكشافة التونسية المجلس الجهوي العادي الأوّل بعد المؤتمر ال17، الذي خصص لتقييم السنة الكشفية 2022- 2023 وتميز الموسم الكشفي الفارط بكثافة الأنشطة وتنوعها، في حين كشف التقرير المالي "نقصا في التمويلات المالية الذاتية والذي سيقع الاشتغال عليها خلال السنوات المقبلة" حسب بن فرج.





وتمحورت أبرز التوصيات المتمخضة عن المجلس الجهوي العادي حول مزيد الإهتمام بالأفواج المحلية نظرالا لوجود بعض الأفواج في المناطق الريفية تشكو من صعوبات، وتحقيق نسب متساوية بين الجنسين في عدد المنخرطين ومزيد تطوير البرامج الكشفية لتكون مواكبة لمتطلبات الطفل والشاب التونسي حاليا.



وستعقد جهة المنستير للكشافة التونسية يوم 7 أكتوبر 2023 بالمركب الثقافي بالمنستير حفلا جهويا سنويا لتوزيع الجوائز على الذين تميزوا خلال الموسم الكشفي ولتكريم عدد من قدماء المنظمة بمناسبة تسعينية الحركة الكشفية، وسيقع خلاله اختتام الموسم الكشفي 2022-2023 وافتتاح الموسم الكشفي الجديد 2023-2024.



وسيتميز الموسم الجديد بالاشتغال على مشروع متعلق بالتغييرات المناخية ممول من لمنظمات دولية، والمشاركة في الملتقى الدولي الكشفي ببولونيا ، والمشاركة في المؤتمر الوطني وعدّة ملتقيات وطنية علاوة على الاحتفال بمرور 50 سنة على تأسيس جهة الكشافة التونسية بالمنستير، حيث تنطلق الاحتفالات بداية من 2 أفريل 2024 وتتواصل على إمتداد كامل السنة على المستوى الجهوي والمحلي وتشمل تنظيم كرنفال كشفي وعدّة أنشطة متنوعة.



كما عقدت الجهة أمس الاحد المجلس الجهوي الممتاز الذي وقع خلاله انتخاب 13 قائدا وقائدة سيكونون نواب الجهة في المؤتمر الوطني الاستثنائي للكشافة التونسية الذي سيعقد في جانفي 2024 وهو مؤتمر غير انتخابي بل مخصص لتحوير الأنظمة القانونية للكشافة التونسية وإجراء بعض التعديلات عليها، حسب بن فرج.

