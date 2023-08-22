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بطولة العالم لألعاب القوى: الأمريكية شاكاري ريتشاردسون تظفر بذهبية 100 م سيدات

Publié le Mardi 22 Août 2023 - 08:58 قراءة: 0 د, 25 ث
      
ظفرت العداءة الأمريكية شاكاري ريتشاردسون أمس الاثنين بذهبية سباق 100 م لدى السيدات ضمن منافسات بطولة العالم لألعاب القوى التي تجري أطوارها بالعاصمة الهنغارية بودابيست مسجلة زمنا قياسيا للبطولة قدره 10.65 ثوان.
وتفوقت العداءة البالغة من العمر 23 عاما على الجامايكيتين شيريكا جاكسون
الثانية (10.72 ث) والفائزة باللقب خمس مرات شيلي-ن فرايزر-برايس الثالثة
(10.77 ث).
...

وكانت ريتشاردسون قد غابت عن دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو عام 2021 بعدما ثبت تناولها القنب، وفشلت أيضا في التأهل لبطولة العالم في يوجين العام الماضي خلال التجارب الأمريكية.


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