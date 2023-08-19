بطولة انقلترا: ليفربول يفوز بعشرة لاعبين على بورنموث

فاز ليفربول بعشرة لاعبين 3-1 على ضيفه بورنموث ليحقق انتصاره الأول في البطولة الإنقليزية الممتازة لكرة القدم هذا الموسم اليوم السبت.

وسجل أنتوني سيمنيو هدف التقدم لبورنموث بعد ثلاث دقائق، وأدرك لويس دياز التعادل في الدقيقة 27، ثم أضاف زميله محمد صلاح الهدف الثاني عقب تسع دقائق وبعد متابعة ركلة جزاء أهدرها بنفسه.

وتعرض ليفربول لضربة بطرد لاعب الوسط أليكسيس ماك أليستر ببطاقة حمراء مباشرة بسبب تدخل عنيف في الدقيقة 58، لكن بعد أربع دقائق ضمن ديوغو جوتا انتصار ليفربول بتسجيل الهدف الثالث.

وأصبح رصيد ليفربول أربع نقاط من أول جولتين بعد التعادل 1-1 مع تشيلسي في الجولة الافتتاحية، بينما يملك بورنموث نقطة وحيدة.



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