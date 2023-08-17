بن عروس: اللجنة الجهوية لمراقبة المصاريف العمومية تنظر في ملفات عدد من الصفقات العمومية

نظرت اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية، اليوم الخميس، خلال اجتماعها الدوري بمقر ولاية بن عروس في ملفات عدد من الصفقات العمومية.

وتعلّقت الملفات المعروضة على انظار اللجنة، وفق مصالح ولاية بن عروس، بالنظر والموافقة على تقييم تقرير العروض المتعلق باقتناء كواشف مخبرية لفائدة المستشفى الجهوي ببن عروس، وباقتناء مستلزمات طبية لفائدة نفس المستشفى، وتوفير جهاز آلي لقياس غازات الدم مزود بكواشف.

كما قرّرت اللجنة الموافقة على تقرير تقييم العروض المتعلق باقتناء تجهيزات كهربائية لصيانة شبكة التنوير العمومي برنامج سنة 2023.

واعتبرت اللجنة ان طلب العروض المتعلق بأشغال بناء سرية الخيالة للحرس الوطني ببرج السدرية غير مجد، وكذلك طلب العروض المتعلق ببناء قاعة متعددة الوظائف بالمركب الترفيهي القباب حمام الشط، وكذلك تقرير توسعة مكتب مراقبة الآداءات بفوشانة واعتباره غير مجد.



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وحضر الجلسة، التي أشرف عليها كاتب عام الولاية عادل البك، اعضاء اللجنة المكونة من مراقب المصاريف العمومية، والمدير الجهوي للتجهيز، وممثلة عن أمانة المال الجهوية، وممثل عن الإدارة الجهوية للتجارة، ورئيسة دائرة المجلس الجهوي، ورئيسة الدائرة الفرعية المكلفة بالصفقات ومختلف الإدارات المعنية.