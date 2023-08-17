Babnet

بن عروس: اللجنة الجهوية لمراقبة المصاريف العمومية تنظر في ملفات عدد من الصفقات العمومية

Publié le Jeudi 17 Août 2023 - 21:07 قراءة: 0 د, 48 ث
      
نظرت اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية، اليوم الخميس، خلال اجتماعها الدوري بمقر ولاية بن عروس في ملفات عدد من الصفقات العمومية.
وتعلّقت الملفات المعروضة على انظار اللجنة، وفق مصالح ولاية بن عروس، بالنظر والموافقة على تقييم تقرير العروض المتعلق باقتناء كواشف مخبرية لفائدة المستشفى الجهوي ببن عروس، وباقتناء مستلزمات طبية لفائدة نفس المستشفى، وتوفير جهاز آلي لقياس غازات الدم مزود بكواشف.
كما قرّرت اللجنة الموافقة على تقرير تقييم العروض المتعلق باقتناء تجهيزات كهربائية لصيانة شبكة التنوير العمومي برنامج سنة 2023.
واعتبرت اللجنة ان طلب العروض المتعلق بأشغال بناء سرية الخيالة للحرس الوطني ببرج السدرية غير مجد، وكذلك طلب العروض المتعلق ببناء قاعة متعددة الوظائف بالمركب الترفيهي القباب حمام الشط، وكذلك تقرير توسعة مكتب مراقبة الآداءات بفوشانة واعتباره غير مجد.
...

وحضر الجلسة، التي أشرف عليها كاتب عام الولاية عادل البك، اعضاء اللجنة المكونة من مراقب المصاريف العمومية، والمدير الجهوي للتجهيز، وممثلة عن أمانة المال الجهوية، وممثل عن الإدارة الجهوية للتجارة، ورئيسة دائرة المجلس الجهوي، ورئيسة الدائرة الفرعية المكلفة بالصفقات ومختلف الإدارات المعنية.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 271676


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الخميس 17 أوت 2023 | 30 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:45
19:11
16:08
12:30
05:38
04:03
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet35°
30° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-25
39°-26
36°-27
33°-25
33°-25
  • Avoirs en devises
    25164,7

  • (17 août)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,37809 DT        1$ =3,09738 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 août)   852,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*