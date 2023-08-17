اعلنت الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب ببعض مناطق الضاحية الجنوبية، بداية من منتصف اليوم الخميس.



وسيشمل اضطراب وانقطاع الماء الصالح للشرب، كل من رادس نوبو ورادس مليان وحي الطيب المهيري والمنطقة البترولية وحي محمد علي.





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وعللت الشركة هذا الاضطراب والانقطاع في الماء الصالح للشرب، بعطب طرا فجر اليوم الخميس على قناة الجلب الرئيسية لتوزيع المياه قطر 600 مم على مستوى نهج الجبل برادس.



وينتظر استئناف التزود تدريجيا بصفة طبيعية بداية من الساعة العاشرة صباحا من يوم غد الجمعة فور نهاية أشغال الاصلاح.





