رئيسة غرفة رياض الأطفال: نسبة التسجيل في محاضن الأطفال في تراجع متواصل منذ فترة كوفيد-19

أكدت رئيسة الغرفة النقابية الوطنية لرياض ومحاضن والأطفال نبيهة كمون التليلي أن نسبة التسجيل في محاضن الأطفال للسنة التربوية 2023-2024 تبدو منخفضة مقارنة بفترة بداية فتح باب التسجيل السنة الماضية.

ولفتت كمون في تصريح ل(وات) اليوم الأربعاء، الى أن التسجيل في رياض الأطفال شهد تراجعا منذ فترة الكوفيد-19، مضيفة أن ظهور المدارس الخاصة على غرار تلك التابعة لوكالة التعليم الفرنسي بتونس التي تدمج الأطفال منذ سن الثانية ساهمت في نفور الأولياء من محاضن الأطفال الخاصة والروضة العمومية.

من جهة أخرى أشارت رئيسة الغرفة النقابية إلى ضعف المقدرة الشرائية لدى عدد من المواطنين وعدم قدرتهم على التكفل بمصاريف إدماج الأطفال صلب المحاضن.

ولم تستبعد رئيسة الغرفة النقابية الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال أن ترتفع نسبة التسجيل لهذه السنة الدراسية نهاية شهر أوت الجاري أو مع بداية شهر سبتمبر المقبل.



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يذكر أن عملية التسجيل عن بعد للسنة الدراسية 2023 ـ 2024 بالنسبة إلى أطفال الأقسام التحضيرية (مواليد 2018) بالمدارس العمومية والخاصة وبرياض الأطفال والكتاتيب المتحصلة على رخص قانونية انطلقت أمس الثلاثاء 15 أوت الجاري لتتواصل إلى غاية يوم 5 سبتمبر القادم.

وتتم عملية التسجيل على الرابط التالي: www.preparatoire.education.tn

