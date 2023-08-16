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اتحاد تطاوين يتعاقد مع اللاعبين رفيق المدنيني و غسان المحرصي

رفيق المدنيني
Publié le Mercredi 16 Août 2023 - 13:20 قراءة: 0 د, 37 ث
      
أعلن اتحاد تطاوين اليوم الأربعاء التعاقد مع اللاعبين رفيق المدنيني و غسان المحرصي .
ويشغل رفيق المدنيني، صاحب الـ 27 عاما، خطة مدافع محوري، وقد سبق له اللعب لفائدة فرق اتحاد بن قردان و مستقبل القصرين و الملعب التونسي و الجندل السعودي.
أما اللاعب غسان المحرصي، صاحب الـ 22 عاما، فهو يشغل خطة ظهير أيسر، وقد تقمص سابقا أزياء مستقبل سليمان والترجي الرياضي.
ويستهل اتحاد تطاوين مشواره في بطولة الرابطة المحترفة الأولى، التي ستعود للنشاط يوم السبت والأحد القادمين 19 و 20 أوت الجاري ، بملاقاة نجم المتلوي خارج ميدانه، ضمن منافسات المجموعة الثانية.
...

وويذكر ان المجموعة الثانية تضم أيضا الى جانب فريقي اتحاد وتطاوين ونجم المتلوي فرق الترجي الرياضي و مستقبل المرسى و النادي الصفاقسي و النادي البنزرتي و الاتحاد المنستيري.


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