بطولة سينسيناتي للماسترز: أنس جابر ستلاقي الأوكرانية أنهيلنيا كالينينا في الدور الثاني

ستلاقي اللاعبة التونسية أنس جابر المصنفة الخامسة عالميا الأوكرانية أنهيلنيا كالينينا المصنفة 28 عالميا في الدور الثاني لبطولة سينسيناتي للمساترز ذات الـ 1000 نقطة والمقامة على الأراضي الأمريكية من 14 الى 20 أوت الجاري.

وتقام المباراة اليوم الثلاثاء بداية من الساعة الثامنة ليلا بتوقيت تونس..



وبلغت الأوكرانية أنهيلنيا كالينينا الدور الثاني للبطولة اثر فوزها على نظيرتها الصينية زهو لين المصنفة 47 عالميا بمجموعتين دون رد بواقع 6 - 3 و 7 - 5 .



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وستكون هذه هي المواجهة الثانية بين اللاعبتين، حيث سبق لهما أن التقيا العام الماضي في الدور الربع النهائي لبطولة شارلستون أين آلت الغلبة لأنس جابر بمجموعتين دون رد بواقع 6 - 3 و 6 - 2.



يذكر أنّ أنس جابر كانت قد غابت عن المنافسة منذ بلوغها للدور النهائي لبطولة ويمبلدون ثالث البطولات الأربعة الكبرى "غراند سلام" بسبب الاصابة التي حرمتها من المشاركة في بطولة مونتريال للماسترز.



وتطمح أنس جابر الى التتويج ببطولة سينسيناتي من أجل الارتقاء الى المركز الرابع عالميا، واضافة لقب ماستر ثاني في رصيدها بعد تتويجها ببطولة مدريد للماسترز العام الماضي.

وتعد بطولة سينسيناتي للماسترز أبرز بطولة تنظمها رابطة محترفات التنس، قبل موعد انطلاق بطولة أمريكا المفتوحة رابع البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام" التي تنطلق في 28 أوت وتستمر الى غاية 10 سبتمبر القادم.