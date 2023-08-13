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رئيس الجمهورية يزور ضيعة برج التومي بمعتمدية البطان من ولاية منوبة لمتابعة سير إحداث أول شركة أهلية نسائية

Publié le Dimanche 13 Août 2023 - 18:20 قراءة: 0 د, 20 ث
      
أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الأحد زيارة إلى ضيعة برج التومي بمعتمدية البطان من ولاية منوبة، وتابع خلال زيارته سير إحداث أول شركة أهلية نسائية.
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