أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الأحد زيارة إلى ضيعة برج التومي بمعتمدية البطان من ولاية منوبة، وتابع خلال زيارته سير إحداث أول شركة أهلية نسائية.
رئيس الجمهورية يزور ضيعة برج التومي بمعتمدية البطان من ولاية منوبة لمتابعة سير إحداث أول شركة أهلية نسائية
En continu...
الأحد 13 أوت 2023 | 26 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:51
19:15
16:09
12:31
05:34
03:58
الرطــوبة:
% 37
31°
30°
الــرياح:
3.6 كم/س
25°
تونس
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
31°-25
34°-23
35°-24
35°-24
36°-25
زوّارنا يتصفحون الآن >>
*-*
الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>
( 84 257) السيرة الذاتية لرئيس الحكومة الجدي
( 45 725) مفتي الجمهورية : يوم الاربعاء 19
( 31 364) طارق الكحلاوي: القاضي المقبوض علي
( 29 154) في جلسة حضر فيها المكلف العام بنزا
( 26 372) قضية اغتيال الشهيدين شكري بلعيد وم
( 24 415) وفاة الشاب الذي قتل والده بساطور ف
( 23 679) بطولة العالم للسباحة - احمد الحفنا
( 23 568) ضبطت بحوزته وثائق في غاية من الخطو
( 22 535) النيابة تتخذ قرارا في حق الرئيس ا
( 20 401) المندوب الجهوي للتربية بالمهدية يؤ
( 20 168) ذاكر لهيذب يدعو الي الغاء قرار عدم
( 20 092) العلوي يشبّه محرز الغنوشي بزكرياء
( 19 326) وفاة تلميذ الـ17 عاما في سوسة.. هذ
( 19 101) معز بن غربية يتحصل على الماجستير م
( 18 445) بعد زيارة سعيد لحمام بنت الجديدي:
( 18 208) رئيس الجمهورية: من يؤمّ الناس في ا
( 16 858) في حلق الوادي... منعه من الانتصاب
( 16 169) انطلاقا من اليوم.. المجمّع المهني
( 16 094) رئيس غرفة المخابز المصنفة: اليوم ع
( 15 996) نور شيبة وسهيل بالراضية مجددا امام
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 271454