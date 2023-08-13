رئيس الجمهورية: كرتالات وشبكات إجرامية تسعى بكلّ الطرق لتأجيج الأوضاع

أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال تحوّله إلى منطقة برج التومي بطبربة بمناسبة العيد الوطني للمرأة، والإشراف على تأسيس أوّل شركة أهلية فلاحية نسائية، أنّ "تونس لديها الكثير من الثروات ولا بدّ من رفع التحديات"، حسب قوله.



وقال رئيس الدولة في تصريح لاذاعة موزاييك، "نحن اليوم على جبهة القتال من أجل تحرير تونس ولا أبالغ بأنّ هناك من يعمل على أن تكون تونس رهينة إرادة غيرها في حين أنّ القرار في تونس هو قرار الشعب وليس قرار أيّ جهة أخرى".





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