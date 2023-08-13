بنزرت: اللجنة الجهوية لاسناد الامتيازات للمشاريع الفلاحية تصادق على 73ملفا بقيمة 7.3ملايين دينار

صادقت اللجنة الجهوية لاسناد الامتيازات للمشاريع الفلاحية بولاية بنزرت ،عقب إجتماعها الدوري الملتئم نهاية الاسبوع الجاري بمقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ،على 73 ملفا لاصحاب المشاريع والباعثين في المجال الفلاحة والصيد البحري ،بحسب ما افاد به مراسل "وات" المدير الجهوي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية كمال الزعايبي .

فاصل 3 وبين المصدر ذاته ان مجمل الامتيازات الممنوحة من قبل اللجنة الجهوية لاسناد الامتيازات الفلاحية بلغت حوالي 7، ملايين دينار ،وتتصل هذه الإستثمارات أساسا بالميكنة الفلاحية والبحرية وكذلك بمشاريع غراسات الأشجار المثمرة والري والبناءات وتجهيز الضيعات الفلاحية وتربية الماشية وغيرها .



