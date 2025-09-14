Babnet   Latest update 09:34 Tunis

الرابطة الأولى: مواجهتان في ختام الجولة الخامسة وبرنامج النقل التلفزي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5d8a1d7199eb71.69201105_pgjkmlonfhqei.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 14 Septembre 2025 - 08:13
      
تُستكمل اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025، انطلاقاً من الساعة الرابعة مساءً، الدفعة الثالثة والأخيرة من مباريات الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

برنامج مباريات اليوم (الدفعة الثالثة):


ملعب حمادي العقربي برادس (س16): النادي الإفريقي 🆚 النادي الصفاقسي – الحكم: الصادق السالمي / حكم الـVAR: نعيم حسني – النقل: الوطنية الأولى*

ملعب قابس (س16): مستقبل قابس 🆚 الترجي الجرجيسي – الحكم: خليل الجريء / حكم الـVAR: خالد قويدر – النقل: الوطنية الثانية*

نتائج الدفعتين السابقتين:

* الخميس 11 سبتمبر 2025 (الدفعة الأولى):

* شبيبة القيروان 2 – 1 مستقبل المرسى
* مستقبل سليمان 1 – 0 الأولمبي الباجي
* نجم المتلوي 0 – 0 شبيبة العمران

* السبت 13 سبتمبر 2025 (الدفعة الثانية):

* الملعب التونسي 1 – 0 الترجي الرياضي (هدف: محمد أمين الخميسي 41’)
* الاتحاد المنستيري 1 – 1 النجم الساحلي (رائد الشيخاوي 45+2’ / راقي العواني 83’)
* اتحاد بن قردان 0 – 1 النادي البنزرتي (هدف: أحمد العمري)


