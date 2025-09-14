الرابطة الأولى: مواجهتان في ختام الجولة الخامسة وبرنامج النقل التلفزي
تُستكمل اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025، انطلاقاً من الساعة الرابعة مساءً، الدفعة الثالثة والأخيرة من مباريات الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
برنامج مباريات اليوم (الدفعة الثالثة):
ملعب حمادي العقربي برادس (س16): النادي الإفريقي 🆚 النادي الصفاقسي – الحكم: الصادق السالمي / حكم الـVAR: نعيم حسني – النقل: الوطنية الأولى*
ملعب قابس (س16): مستقبل قابس 🆚 الترجي الجرجيسي – الحكم: خليل الجريء / حكم الـVAR: خالد قويدر – النقل: الوطنية الثانية*
نتائج الدفعتين السابقتين:* الخميس 11 سبتمبر 2025 (الدفعة الأولى):
* شبيبة القيروان 2 – 1 مستقبل المرسى
* مستقبل سليمان 1 – 0 الأولمبي الباجي
* نجم المتلوي 0 – 0 شبيبة العمران
* السبت 13 سبتمبر 2025 (الدفعة الثانية):
* الملعب التونسي 1 – 0 الترجي الرياضي (هدف: محمد أمين الخميسي 41’)
* الاتحاد المنستيري 1 – 1 النجم الساحلي (رائد الشيخاوي 45+2’ / راقي العواني 83’)
* اتحاد بن قردان 0 – 1 النادي البنزرتي (هدف: أحمد العمري)
