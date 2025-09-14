"ماهر الكنزاري سيواصل المشوار وليست هناك اي نية للتخلي عنه" (مصدر صلب هيئة الترجي الرياضي)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c69bb7681b46.67151578_qglhpjeknmofi.jpg width=100 align=left border=0>

الترجي يجدد الثقة في ماهر الكنزاري رغم الهزيمة أمام الملعب التونسي

أكد مصدر مسؤول في هيئة الترجي الرياضي التونسي أن إدارة الفريق لا تفكر في إقالة المدرب ماهر الكنزاري، مشددا على أن الثقة متجددة في شخصه لمواصلة العمل خلال الفترة القادمة.



