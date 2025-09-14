Babnet   Latest update 12:34 Tunis

"ماهر الكنزاري سيواصل المشوار وليست هناك اي نية للتخلي عنه" (مصدر صلب هيئة الترجي الرياضي)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c69bb7681b46.67151578_qglhpjeknmofi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 14 Septembre 2025 - 11:38
      

الترجي يجدد الثقة في ماهر الكنزاري رغم الهزيمة أمام الملعب التونسي

أكد مصدر مسؤول في هيئة الترجي الرياضي التونسي أن إدارة الفريق لا تفكر في إقالة المدرب ماهر الكنزاري، مشددا على أن الثقة متجددة في شخصه لمواصلة العمل خلال الفترة القادمة.


وأوضح المصدر ذاته في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأحد، أن "ليس هناك أي موجب للتخلي عن الكنزاري، وفكرة تغيير الجهاز الفني غير واردة أصلا".


وكان الترجي الرياضي قد انهزم، أمس السبت، أمام الملعب التونسي بملعب باردو بنتيجة 1-صفر لحساب الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، ليتجمد رصيده عند 8 نقاط في المركز الرابع مؤقتا من انتصارين وتعادلين وخسارة، في انطلاقة متعثرة لحامل اللقب.

ويواجه فريق باب سويقة يوم الثلاثاء القادم نجم المتلوي بملعب حمادي العقربي برادس في إطار الجولة السادسة للبطولة، على أن يستهل الأحد القادم مشواره في رابطة أبطال إفريقيا بملاقاة نادي القوات المسلحة من النيجر لحساب ذهاب الدور التمهيدي الأول.


