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باريس سان جيرمان يفتتح الموسم بتعادل محبط أمام لوريان

Publié le Dimanche 13 Août 2023 - 06:10 قراءة: 0 د, 30 ث
      
استهل باريس سان جيرمان رحلة الدفاع عن اللقب بتعادل محبط على أرضه دون أهداف أمام لوريان في الجولة الافتتاحية للبطولة الفرنسية لكرة القدم يوم السبت.
وفي غياب ثنائي الهجوم كيليان مبابي ونيمار ولاعب الوسط ماركو فيراتي لأسباب فنية، عجز الفريق الباريسي عن إيجاد حلول أمام دفاع لوريان الصلب في بداية مخيبة للمدرب الجديد لويس إنريكي.
وشاهد مبابي، الذي توترت علاقته مع النادي بسبب رغبته في عدم تجديد عقده بعد انتهاء الموسم، المباراة من مدرجات ملعب بارك دي برينس بجوار مواطنه المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي المنضم من برشلونة.
وأتيحت القليل من الفرص لبطل فرنسا خلال اللقاء أقربها لفابيان رويز في الشوط الثاني.


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